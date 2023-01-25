Минфин разместил классические ОФЗ на 62 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 62,066 млрд рублей при суммарном спросе в 153,203 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 6,5 млрд рублей с датой погашения в 2029 году и на 55,57 млрд рублей — с погашением в 2036-ом, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26242 с датой погашения 29 августа 2029 года было продано бумаг на сумму 6,496 млрд рублей при спросе 65,426 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 6,289 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 96,7940% от номинала, что соответствует доходности 9,9% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 96,6411% от номинала, что соответствует доходности 9,93% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года было продано бумаг на 55,57 млрд рублей при спросе в 87,777 млрд рублей. Выручка от размещения составила 44,367 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 76,7339% от номинала, что соответствует доходности 10,47% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 76,65% от номинала, что соответствует доходности 10,48% годовых.

