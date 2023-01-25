Российские военные рассказали о подготовке штурмового отряда для прорыва сложных участков обороны ВСУ

Добровольцы штурмового отряда «Шторм» Центрального военного округа проходят тренировку на полигоне в тыловом районе специальной военной операции на Украине.

Как разъясняют в Минобороны РФ, отряды «Шторм» предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ.

«На полигоне штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских позиций при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником», — сообщают в оборонном ведомстве.

Министерство опубликовало кадры, на которых добровольцы тренируются в стрельбе из стрелкового оружия, противотанковых комплексов и бронетехники.

Отмечается, что помимо огневой и тактической подготовки с штурмовым подразделением проводятся занятия по тактической медицине, управлению дронами, а также военной топографии и связи.