Минобороны рассказало об уничтожении семи украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР

Министерство обороны РФ рассказало об успехах спецоперации за минувшие сутки.

Сообщается, что на Купянском направлении ВСУ нанесено огневое поражение под населенными пунктами Масютовка, Купянск, Гряниковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). «В районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ "Panzerhaubitze 2000"», — указывается также в сводке ведомства.

На Красно-Лиманском направлении уничтожены самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, Krab (Польша), а также «Мста-С» и «Гвоздика»; на Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия, рассказали в российском оборонном ведомстве. В частности, в районах населенных пунктов Разлив и Константиновка (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. «Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица «Мста-Б»», — говорится в сводке Минобороны.

На Запорожском направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции. «За сутки уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20», — отмечается в сообщении.

Сообщается также, что истребительной авиацией ВКС России в районе города Славянск Донецкой (ДНР) сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а под населенным пунктов Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8.