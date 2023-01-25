Минцифры сообщило, что роутеры с поддержкой Wi-Fi 6 проходят последние этапы тестирования

Абонентские роутеры и точки доступа с поддержкой Wi-Fi 6 могут начать производить в России уже во втором квартале этого года, сейчас оборудование проходит последние этапы тестирования.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.

«Российские производители уже имеют прототип решений для корпоративного рынка — точки доступа c Wi-Fi 6 — и абонентские роутеры с поддержкой Wi-Fi 6. Оборудование проходит финальные этапы тестирования, производство запланировано на второй квартал 2023 года», — рассказал представитель министерства.

В Минцифры отметили, что работающий на стандарте Wi-Fi 6 (до 11 Гбит/с) роутер имеет возможность обслуживать большее число устройств, чем Wi-Fi 5, что является актуальным для офисных помещений, кафе и других общественных мест, пояснили в ведомстве.

Сообщается, что производитель новых роутеров и точек доступа с Wi-Fi 6 должен будет поставить их 50 тыс. и 200 тыс. соответственно в 2024 году. Оборудование будет доступно любым заказчикам.