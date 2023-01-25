На Москве-реке появятся плавающие бани и понтонный бассейн

Три ведущих девелопера намерены преобразовать бывшую промзону Москвы, построив на территории Южного порта 7,5 млн кв. метров недвижимости. Помимо школ, детсадов, торговых и культурных центров, в новом квартале появятся парящий мост, канатная дорога, яхт-клуб, плавающие бани и рестораны на воде, сообщили в Москомархитектуре.

Статья по теме: Девелопер «Самолет» запланировал построить город-курорт

«Высотный многофункциональный район "Южный порт" станет полноценным противовесом северо-западу с "Москва-Сити". Здесь возникнет мощная архитектура, для этого проводились архконкурсы, что значительно повысило качество проектов. Например, планируется обширная набережная, аналогов которой нет в Москве», — сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По данным пресс-службы Москомархитектуры, три инвестора – FORMA, Аеон Девелопмент в партнерстве с Ферро-строй и Level Group – уже начали реализацию проектов совокупным объемом около 2 млн кв. метров недвижимости. Общий объем вложений в комплексы PORTLAND, Ривер Парк Южный, Level Южнопортовая составит около 380 млрд рублей.

Так, в квартале PORTLAND девелоперской компании FORMA появятся восемь жилых корпусов высотой от 15 до 29 этажей, детский сад и школа, а также собственная марина для яхт и понтонный бассейн на открытом воздухе с летним пляжем.

Проект Ривер Парк Южный, который реализует Аеон Девелопмент в партнерстве с компанией Ферро-строй, предусматривает возведение «второго Москва-Сити» с высотными домами, гостиничным комплексом, культурным центром и торговыми галереями. Будут построены две школы, детские сады и поликлиника. Достопримечательностями станут парящий пешеходный мост и канатная дорога, которая свяжет квартал с соседним берегом, уточнил гендиректор Аеон Девелопмент Дмитрий Старостин. Кроме того, по словам председателя совета директоров Ферро-строй Григория Ваулина, на двухкилометровой набережной появятся уникальные объекты досуга: яхт-клуб «Марина», променад, плавающие бани, причал водного транспорта, смотровые площадки с арт-объектами и рестораны на воде.

В ЖК Level Южнопортовая планируется построить школу, детсад, супермаркет, медицинский и фитнес-центры. При это девелопер планирует сделать из этой территории своеобразный аналог Нью-Йоркского Central Park. По словам гендиректора Level Group Кирилла Игнахина, на территории Южного порта появится 25 га благоустроенных парков, аллей и скверов, что позволит создать атмосферу «утопающего в зелени городского курорта».