«Не нужен нам берег турецкий»

Внутреннему туризму — быть. К такому выводу пришли участники совещания президента с представителями кабмина. А если выражаться точнее, то к этой идее члены правительства явно подводили своими отчетами главу государства.

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«Сегодня повышенный спрос на путешествия по стране является стимулом для ускоренного развития туризма. По итогам 9 месяцев прошлого года отрасль продемонстрировала рост почти на 2 процента — 1,8% год к году. При этом число туристических поездок с размещением в гостиницах в прошлом году выросло на 8% и составило 62 млн человек. Выходим практически на доковидный уровень, несмотря на закрытие южных аэропортов», — сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, такие результаты напрямую связаны с мерами, предпринятыми по поручению президента. В их числе — «туристический кэшбэк», которым воспользовались 3,5 млн человек.



Кроме того, отметил Решетников, в отрасли идут структурные изменения: количество номеров в классифицированных гостиницах достигло 770 тысяч, число организованных туров по стране выросло на 16%, их доля достигла 30%.

«Активно вовлечены в туристическую повестку регионы. В прошлом году в рамках национального проекта более 30 регионов получили субсидии на туристическую инфраструктуру, на оборудование, на кемпинги. В общей сложности, без учета модульных гостиниц, это было 5 млрд рублей», — доложил глава Минэка.

Что любопытно, слова министра подтверждают и в туриндустрии.

«Я вижу активную работу регионов по созданию красивых и удобных общественных пространств, а также появление большого количества участников туристической инфраструктуры, работающих с локальной аутентичностью тех мест, которые посещают гости», — комментирует ситуацию глава Федерации рестораторов и отельеров в Туле и Тульской области Ольга Баранова.

Она отмечает, что нехватка качественной туристической инфраструктуры — одна из ключевых проблем на сегодняшний день. Решать ее помогает грантовая поддержка. В той же Туле деньги пошли на строительство модульных гостиниц, создание открытых круглогодичных подогреваемых бассейнов и развитие инфраструктуры пляжей, а также на закупку оборудования для активного спорта, отдыха, творческого развития и развлечений, создание электронных путеводителей и на многое другое.



По словам Максима Решетникова, в 2023 году в нацпроекте примут участие уже 63 региона. Общий объем федеральной поддержки для них составит 13,8 млрд рублей.

«Лучше всего, конечно, пять звездочек.» Правда?

Однако не только о распределении средств между регионами идет речь. Субъекты (в смысле госструктуры) самостоятельно все не потянут. Так что Минэкономразвития делает акцент еще и на вовлечении бизнеса. Например, посредством льготного кредитования.

«Ключевым инструментом для строительства гостиниц является программа льготного кредитования крупных гостиниц по ставке от 3 до 5% на 15 лет. Ее обсуждали на Госсовете во Владивостоке, на сегодня отобраны 89 проектов на 430 млрд рублей. По этим проектам мы ставим задачу, чтобы бизнес максимально ответственно отнесся к своим обязательствам и ускорил ввод объектов», — заявил Решетников.

Он добавил, что программа по-прежнему пользуется спросом. Тем более, что в первую версию уже «не уместились» около 40 проектов, а к ним за минувшие полгода добавились новые.

«Бизнес просит объявить новый отбор. Мы предлагаем поддержать и объявить новый отбор проектов, а саму программу сделать более эффективной», - подчеркнул он.

Эффективность, по мнению Минэка, заключается в концентрации ресурсов на строительстве наиболее доступных и востребованных среди туристов отелей категорий 3* и 4*. Их-то как раз и не хватает: из 28 тысяч номеров, заявленных в рамках первой программы, на долю «трешек» пришлось только 19%, «четверок» — чуть больше 54%. Остальные же замахнулись на «пять звездочек». Однако далеко не всем путешественниками они по карману.

Так что министерство предлагает снизить предельную стоимость номера и установить ее только для субсидируемой части — в зависимости от звездности гостиниц. Захочет инвестор вкладывать больше — пожалуйста. Но субсидии он получит строго в рамках норматива.



Кроме того, министерство поддерживает предложение бизнеса о дальнейшем субсидировании кредитов, предназначенных для реконструкции гостиниц. Но и здесь оно намерено также снизить планку.



«Мы предлагаем поддержать, но норматив установить на 20% ниже, чем для строительства новых отелей», — пояснил Решетников.

При расстановке акцентов обратили внимание не только на «звездность» гостиниц, но и на их расположение. Минэк предложил выделить территориальные приоритеты в программе льготного кредитования в рамках нацпроекта. В первую очередь деньги предлагают давать на объекты, расположенные в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа и на новых территориях. В фокусе внимания, по словам Решетникова, реализация региональных проектов Новая Анапа, Великий Волжский путь, Каспийский кластер, Дальний Восток, Алтай. На поддержку инвестпроектов на этих территориях предусмотрено 38 млрд рублей.

Остальным регионам, видимо, придется как-то крутиться за счет средств, которые им привезут туристы, рискнувшие освоить другие направления. Впрочем, в этом им могут помочь туроператоры, которым Минэкономразвития тоже решило оказать поддержку. Ведомство предложило обнулить для таких компаний НДС — по примеру гостиниц, железнодорожных и авиаперевозок. Ведь они уже экономят, а вот турфирмы, оптом бронирующие номера и заказывающие перевозки, продолжают платить.

«И получается у них входящий НДС нулевой, а исходящий НДС они должны платить в размере 20% со всей суммы. НДС стал играть роль оборотного налога. И у нас туроператоры системные, крупные начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям, работающим по упрощенной системе налогообложения, либо платформенным решениям, которые по другим схемам работают», — пояснил суть налоговой несправедливости Решетников.

Министр финансов Антон Силуанов согласился с инициативой, заявив, что вопрос уже проработан в правительстве и предложение согласовано.

«Это абсолютно справедливое предложение, которое позволит еще раз простимулировать туристический бизнес. Поддержим», — заявил глава Минфина.

Летят самолеты, бегут поезда

Стоит отметить, что россияне уже не зацикливаются на привычных маршрутах. Глава Минэка рассказал, что появились новые точки внутреннего туризма: помимо уже привычных двух столиц, Крыма, Татарстана и Краснодарского края, все большей популярностью пользуются Тыва и Камчатка, а также Владимирская, Псковская и Вологодская области.

Однако до всех этих точек, как старых, так и новых, нужно как-то добраться. И в этом плане участники рынка видят серьезные риски.

«Речь идет о проблемах, связанных с увеличением стоимости транспортной составляющей поездки, а именно росте стоимости авиабилетов при путешествии по России, об увеличении времени полета, что связано с ограничениями в полетах российских авиакомпаний», — поясняет Ольга Баранова.

Впрочем, по словам главы Минтранса Виталия Савельева, ведомством и предприятиями отрасли сделано все, чтобы обеспечить россиянам нормальные поездки, сделать их комфортными и безопасными.

«Находящийся в распоряжении российских авиакомпаний парк пассажирских воздушных судов составляет 1 164 единицы, он в полной мере удовлетворит спрос на внутренние и международные перевозки», – заявил министр.

С железнодорожными перевозками все, по мнению Савельева, тоже неплохо: их объем за летний сезон 2022 года в южном направлении (без учета Крыма) составил 10,4 млн пассажиров. Это на треть больше, чем годом ранее. В сторону Крыма поезда перевезли 2,2 млн пассажиров – на 76% больше, чем в 2021 году.

В 2023 году, как ожидают в Минтрансе, показатели точно будут не хуже. Только на юг России запланировано 13 млн мест в поездах. Резерв продаж должен на 29% превысить уровень прошлого года. В Крым же планируют доставить по железным дорогам 3 млн туристов – на 36% больше, чем в прошлый сезон.

Кроме того, Минтранс обратил внимание и на подзабытые в прошлые годы перевозки по воде.



«В отношении морского транспорта отмечу рекордный спрос на перевозки скоростными судами. В прошлом году в Черноморском бассейне перевозки выросли более чем на 45%. В 2023 году планируется прирасти еще на 15-20% к уровню прошлого года. И перевезем примерно 52 тыс. пассажиров», – заявил Савельев.

Он также отметил рост спроса на путешествия по водным артериям страны: в 2022 году речные круизы совершили более 320 тысяч россиян – на 35% больше, чем в 2021 году.



В круизном отдыхе в пределах России власти явно видят точку роста туротрасли. Как заявил на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Минэкономразвития подготовит план мероприятий по реализации концепции развития круизного туризма в Российской Федерации.



«В том числе здесь работа Минпромторга, с точки зрения организации производства этих судов и формирования спроса, нормативки по утилизационному сбору. Здесь и перспективные технологии, поскольку Минобрнауки создает такие технологии, которые позволяют нашим предпринимателям делать экологически чистые электрические суда, например. Большая работа касается инфраструктуры, причальных стен, речных вокзалов», – заявил замглавы правительства.

То есть, планы у правительства и ведомств относительно развития туристической отрасли грандиозные. Внутри страны, по их замыслу, россияне смогут получить все, за чем когда-то рвались в заветную заграницу. Даже круизы. Как пелось в известной песне «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна».

Есть, правда, вопрос: где граждане возьмут деньги на эти круизы. И на отели – хотя бы трехзвездочные. В рисках, связанных с платежным спросом, в этом году у туротрасли недостатка, видимо, не будет.

«Среди основных сложностей я бы отметила снижение уровня дохода россиян, увеличение стоимости транспортной составляющей отдыха, а также рост стоимости отдыха в пределах роста инфляции», – перечисляет Ольга Баранова ключевые возможные проблемы.

Однако это – тема для отдельного совещания. И, безусловно, не одного.