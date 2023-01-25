Байдена хотят оставить без нефти

Конгрессмены из Республиканской партии, которых сейчас в Палате представителей Конгресса США большинство, начинают показывать зубы. Они хотят провести на этой неделе голосование по законопроекту, который не позволит Белому дому по собственному желанию распоряжаться нефтью из Стратегического нефтяного резерва (SPR), очень сильно «опустевшем» за последние два года пребывания у власти Джо Байдена.

По новому закону президент сможет забирать нефть из SPR только в случае критической ситуации. Причем, при этом администрация должна иметь план увеличения добычи нефти в США, чтобы без проблем компенсировать изъятое количество баррелей.

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Авторы законопроекта не надеются на его принятие, потому что, кроме поддержки однопартийцев, необходима и поддержка хотя бы части демократов. Задача законопроекта - лишний раз привлечь внимание к проблеме и вызвать дебаты о правильном использовании Резерва, в котором сейчас осталось минимальное за четыре десятилетия количество нефти.

Первый раз Белый дом забрал много нефти – 50 млн баррелей из SPR в ноябре 2021 года, чтобы попытаться снизить цены на бензин. В прошлом году Резерв в общей сложности усох еще на 180 млн баррелей. Следует иметь в виду, что это были дополнительные незапланированные изъятия нефти и что к ним следует прибавить регулярные запланированные изъятия.

В декабре 2022 года Белый дом объявил о начале пополнения SPR. Однако Министерство энергетики отвергло несколько первоначальных предложений по причине их высоких цен, что естественно при нынешней цене нефти выше 80 долларов за баррель. Между тем, Белый дом неоднократно говорил, что будет покупать нефть не дороже 75 долларов за баррель.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм попыталась 23 января успокоить журналистов, пообещав им без проблем выполнить в предстоящие месяцы поставленную президентом Байденом задачу – купить для SPR 60 млн баррелей нефти, но не назвала конкретных дат.

Страсти вокруг Стратегического резерва накаляются. Председатель Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Кэти Макморрис, представляющая, естественно, Республиканскую партию, недавно обвинила Джо Байдена в том, что он расходует стратегические запасы для своих политических целей, а не по причине возникновения критической ситуации. Президент Байден намерен ответить на этой неделе на обвинения республиканцев. Если закон об ужесточении требований к использованию нефти из SPR попадет на его стол, что маловероятно, Белый дом уже пообещал объявить на него вето под предлогом, что он свяжет руки будущим президентам и поднимет цены на топливо.

Тем временем, демократы в Палате представителей, со своей стороны, вновь внесли на прошлой неделе на рассмотрение нижней палаты свой собственный законопроект под названием «Покупать дешево – продавать дорого», который облегчит использование нефти из SPR для прямой борьбы с высокими ценами на автозаправках.

Борьба за Резерв обостряется на фоне возможных новых изъятий нефти в этом году, которые могут понадобиться в случае резкого роста цен на нефть. Они действительно скорее всего сильно поднимутся весной, что повысит среднюю цену галлона бензина на американских заправках выше 4 долларов. Существует вероятность, что снижение объемов нефти в SPR продолжится.