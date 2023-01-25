Нефть: затишье перед бурей

Ночью в среду, 25 января, фьючерсы на нефть марки WTI стабилизировались выше 80 долларов за баррель после снижения почти на 2% на предыдущей сессии. Надежды на восстановление спроса в крупнейшем импортере нефти Китае уравновешивали страхи инвесторов перед глобальным экономическим спадом.

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Утром цены на нефть пытаются скорректироваться после падения накануне на слабых данных о деловой активности в Штатах. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent к 8:10 мск составляла 86,34 долл. за баррель, что на 0,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март подросла к этому времени на 0,17%, до 80,27 долл. за баррель.

Участники рынка ожидают, кроме того, дальнейших сигналов от ОПЕК+ после того, как делегаты заявили, что ожидают от консультативного комитета министров на следующей неделе рекомендации сохранить добычу нефти на текущих уровнях. Трейдеры также отслеживают и российские потоки, поскольку в следующем месяце вступят в силу новые западные санкции и ограничения цен на российские нефтепродукты.

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Между тем, эталонный показатель нефти в США WTI упал по итогам торгов во вторник, поскольку смешанные корпоративные отчеты в Америке усилили опасения рецессии в стране. Отраслевой отчет также показал, что запасы сырой нефти в США выросли на 3,38 млн баррелей на прошлой неделе — это намного больше прогнозов увеличения на 1,6 млн баррелей.

На всё это многообразие факторов влияния давит еще и вступающее в силу менее чем через две недели эмбарго ЕС на импорт продуктов из России. Несмотря на тенденцию к снижению, поставки российского дизельного топлива в ЕС по-прежнему составляют около 450 тыс. баррелей в сутки. Скачок цен на него в этой ситуации выглядит неизбежным, поскольку запасы средних дистиллятов в Европе ОЭСР остаются примерно на 30 млн баррелей ниже среднего показателя за 5 лет, а производство дизельного топлива в США ограничено из-за простоя перерабатывающих мощностей. Это также создаст дополнительное давление на сырьевой рынок в целом.

Сохранить баланс будет непросто

На прошедшей неделе мировой рынок нефти оставался оптимистичным, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent вырастала почти до 89 долл. за баррель после чего произошло снижение к 86,6 долл. Стоимость марки WTI также поднималась до 82,5 долл., после чего цены понизились до 80,4 за баррель.

Текущая неделя в Китае и большинстве стран Юго-Восточной Азии — праздничная, что снизило активность на рынке, обращает внимание эксперт. Тем не менее, китайская экономика быстро открывается, а это обусловливает рост потребления нефти и поддерживает рост цен. Однако запасы нефти на внутреннем американском рынке растут уже пять недель, свидетельствуя о снижающемся спросе и вероятном вхождении экономики в рецессию, а это ограничивает рост нефтяных цен.

Кроме того, по крайней мере 15 нефтеперерабатывающих заводов США планируют провести техническое обслуживание до мая, причем к середине февраля они сократят свои мощности примерно на 1,4 млн баррелей в сутки (мбс), что еще больше снизит потребление сырой нефти и окажет давление на цены. В текущем году профилактические работы будут проводиться особенно активно, указывает Лукичева, так как с 2020 года НПЗ воздерживались от их проведения — сначала из-за пандемии, затем по причине высокой маржи переработки.

В связи с этим ОПЕК+ на февральском совещании может принять решение о сокращении добычи с марта для достижения баланса на мировом рынке нефти и снижения избытка предложения. В январском отчете Международное энергетическое агентство (МЭА) в 2023 году ожидает две большие неопределенности: размер добычи в России и размер потребления в Китае.

Спрос на нефть в 2023 году, считает Лукичева, может вырасти на 1,9 мбс, до 101,7 млн. Почти половина ожидаемого прироста потребления будет обеспечена Китаем, несмотря на то, что форма и скорость его открытия остаются неопределенными. Это резко ухудшит баланс, так как поставки из России могут замедлиться под воздействием санкций. Мировое предложение нефти по итогам года может составить 101,0 мбс. Дефицит на рынке ожидается в размере 0,7 мбс.

Повышение энергоэффективности и быстро растущие продажи электромобилей сдержат рост мирового потребления нефтепродуктов в 2023 году почти на 0,9 мбс. Подобные меры очень важны на рынке с ограниченным предложением, считает МЭА. Генеральный директор Saudi Aramco выразил обеспокоенность по поводу способности удовлетворить растущий спрос в среднесрочной и долгосрочной перспективах по мере сокращения свободных мощностей. В первом полугодии 2023 года ожидается медленное восстановление спроса, что можно отнести на процесс накопления запасов, стартовавший в третьем квартале 2022 года.

Риски прерывания поставок и сокращения предложения достаточно велики, полагает эксперт. Наибольшим рискам они подвергаются ввиду приближения эмбарго на поставки нефтепродуктов из России в страны ЕС с 5 февраля 2023 года. В декабре экспорт дизельного топлива из России составил рекордные 1,2 мбс, из которых 60% пошло в страны Европы. Сокращение российских поставок с февраля, возможно, будет компенсироваться ростом поставок из Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Повышение экспортных квот в Китае способствовало началу поставок в Европу.

Таким образом, заключает Оксана Лукичева, открытие китайской экономики, вероятное пополнение стратегических резервов США при увеличивающихся рисках сокращения поставок из России, а также непрозрачности политики ОПЕК+ будут поддерживать цены на нефть на высоком уровне в ближайшие месяцы.

Нефтяные цены смотрят на Китай и США

За первые два торговых дня этого года цены на нефть потеряли около 10% в ожидании рецессии мировой экономики, отмечает, в свою очередь, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Но позитивные новости из Китая смогли вернуть котировки к росту. Снятие всех жестких ограничительных мер, связанных с политикой «нулевого COVID» возродили надежды на восстановление и увеличение спроса на нефть, констатирует эксперт.

С минимумов начала года на уровне 77,65 долл. за баррель, нефть достигала 89,05 долл. Поводов для роста котировок несколько, но все же главный из них — надежда на возрождение Китая, считает Вавилов. Кроме того, благодаря экономическим данным из США и Европы инвесторы теперь ожидают более мягкого замедления мировой экономики. А снижающаяся инфляция в западных странах может стать поводом для окончания жесткой денежно-кредитной политики.

Ожидания, что ФРС замедлит повышение ставок и может во втором полугодии перейти к их снижению, давят на доллар, который слабеет ко всем мировым валютам — и это тоже оказывает поддержку ценам на нефть, Трейдеры отслеживают и российские потоки: санкции и ограничение цен на нефтепродукты вступят в силу 5 февраля, что может оказать влияние на снижение объемов предложения на рынке.

На этой неделе цены на нефть находятся под давлением и теряют около 3% от максимума года, так как Китай на неделю ушел на выходные, связанные с празднованием нового года по лунному календарю. В этот период сотни миллионов людей перемещаются по стране, и эта волна путешествий может привести к повышенному риску распространения Covid-19.

Также, продолжает аналитик, напряжение создает сезон квартальной отчетности в США. Инвесторы ищут подсказки в отчетах компаний о ситуации в экономике — замедление доходов и слабые прогнозы на будущее могут усилить мнение о надвигающейся рецессии, что негативно скажется на потреблении нефти и на ее ценах. Что касается предложения, то объемы вероятно останутся стабильными в ближайшее время, поскольку ОПЕК+ скорее всего оставит текущую политику на следующей встрече в феврале без изменений — надежды на рост спроса в Китае уравновешивают опасения по поводу инфляции и замедления роста мировой экономики.

Дальнейшее движение цен на нефть будет основываться только на восстановлении спроса в КНР и ситуации в мировой экономике, считает Вавилов. В пятницу будут опубликованы данные по расходам на личное потребление в США — ключевой индикатор инфляции, на который ориентируется ФРС при принятии решения. Снижение этого показателя добавит надежд на завершение повышений ставки со стороны регулятора и отправит котировки нефти вверх.

Китай выйдет с каникул на следующей неделе, и данные о заболеваниях, а также экономические показатели, дадут понимание о ситуации в экономике Китая. Поэтому, уверен Николай Вавилов, в ближайшее время цены останутся в диапазоне 85-90 долл. за баррель.