Негосударственным пенсионным фондам расширят полномочия

Совет Федерации одобрил закон о расширении возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за счет допуска их к дополнительным видам деятельности в сфере финансового рынка. Это позволит НПФ стать «единым окном» для предоставления своим клиентам не только пенсионных, но и иных социальных услуг и сервисов (страхование, медицина, патронаж, услуги пансионатов и так далее), уточнили в пресс-службе ЦБ.

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«НПФ разрешили совмещать основную деятельность с оказанием информационно-консультативных услуг в сфере финансового рынка, а также выступать агентами разных компаний. Сейчас НПФ занимаются только негосударственным пенсионным обеспечением (НПО) и обязательным пенсионным страхованием (ОПС). Такая закрытая модель существенно снижает их конкурентоспособность на рынках накоплений и сбережений», — отметили в Центробанке.

В частности, НПФ планируется включить в перечень лиц, которые могут выступать агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. При этом есть условие — непрофильной деятельностью можно будет заниматься, если годовое вознаграждение за такую работу не превысит 50% от среднего совокупного размера оплаты услуг от НПО и ОПС за три предыдущих года. Кроме того, НПФ не сможет принимать оплату от клиентов за услуги провайдеров, и не будет нести ответственность за их ненадлежащее исполнение. Эти ограничения должны исключить дополнительные риски у фондов и обеспечить их финансовую устойчивость, подчеркнул регулятор.

