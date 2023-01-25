ОНФ: указ по зарплате врачей все еще не выполнен в полной мере

Как заявил начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов Народного фронта Дмитрий Цвич, зарплата большинства врачей и среднего медперсонала до сих пор не достигла уровня, установленного еще майскими указами президента России 2012 года. Такие результаты, сообщают «Известия» со ссылкой на ОНФ, показал мониторинг Народного фронта (ОНФ), проведенный среди работников медорганизаций.

Статья по теме: Россиянам прочат рост доходов

«75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов», — сообщил «Дмитрий Цвич. Всего в исследовании приняли участие 25 тыс. представителей этих профессий, выборка репрезентативная, подчеркнул он. В рамках мониторинга также еще раз подтвердилась проблема нехватки врачей и медперсонала

Согласно указу президента, заработок врачей уже к 2018 году должен был составить 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — 100%.

В ноябре 2022 года, выступая на правительственном часе в Госдуме, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дефицит кадров составляет около 25—26 тыс. человек среди врачей и около 50 тыс. человек — среди среднего медперсонала.

Критерии президентского указа в 2021 году в отношении зарплат врачей выполнили только в 50 регионах, по среднему медперсоналу — в 66, подчеркивал министр. По данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2022 года уровня в 200% достигли только 24 субъекта, превысили его — 19. Для приведения показателей в соответствие с требованиями указа президента правительство в 2022 году выделило субъектам 58,5 млрд рублей, добавил Михаил Мурашко.

В то же время, сейчас в Минздраве «Известиям» сообщили, что за девять месяцев 2022 года соотношения зарплат врачей и среднего медицинского персонала к среднемесячному доходу в субъектах «в пределах 5% отклонения выполнены в подавляющем большинстве регионов». Судя по данным министра, относящимся к тому же периоду, ответ ведомства изданию излишне оптимистичен.

На здравоохранение в России в 2023 году, напоминает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт, заложено 6,171 трлн рублей, из которых 1,519 трлн рублей предоставит федеральный бюджет (1,208 трлн рублей из них — на госпрограмму «Развитие здравоохранения» и 311,7 млрд рублей — на нацпроект «Здравоохранение»), 3,219 трлн рублей — фонд ОМС и оставшиеся 1,4 трлн рублей — регионы. По сравнению с 2022 годом расход федерального бюджет увеличен на 50 млрд рублей. На пополнение медорганизаций квалифицированными кадрами выделено 1,2 млрд рублей.

И вопрос: почему в 50 регионах удалось справиться с задачей повышение зарплаты врачам, а в других нет остается открытым. «Мне представляется, что проблема в региональных чиновниках. Врачи и медперсонал вероятно бояться увольнения (а где работать?) при настойчивом отстаивании своих прав. Безусловно министерству здравоохранения необходимо более детально разбираться с каждым регионом, вникать в ситуацию в каждой больнице, в частности», — говорит эксперт.

Вопрос оплаты труда врачей так важен, потому что медицинская помощь нужна практически всем людям, поясняет руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Это и вопрос здоровья общества, и важнейший фактор, влияющий на его, если угодно, социальное самочувствие.

При этом, указывает он, низкие зарплаты отталкивают людей от работы в отрасли, что уже привело к проблеме огромного дефицита врачей и медперсонала, особенно остро эта проблема ощущается в бедных регионах. Более того, низкая зарплата толкает медиков брать дополнительные смены, дежурства, а затем идти подрабатывать в частную клинику, в результате чего качество услуг уставшего врача резко снижается, а вероятность его ошибок увеличивается.

Государство строит и ремонтирует больницы, оснащает их дорогой техникой, закупает реанимационные автомобили, но на них некому работать: чтобы эти инвестиции были эффективны — нужен персонал, констатирует Никита Донцов. Государство стремится защитить свои инвестиции, поэтому оно так активно требует создать для медиков комфортные условия труда и предложить им достойную оплату труда. В то же время в медицине достаточно сложная система регулирования зарплат: так, порой врач может начать получать меньше санитарки, поэтому вероятно имеет смысл упростить систему оплаты труда и сделать ее более прозрачной.