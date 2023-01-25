ООН: Рост экономики Китая в 2023 году составит 4,8%, США — только 0,4%

Рост ВВП Китая в 2023 году составит 4,8%. Это значительно выше, чем в странах Запада, но ниже, чем средние показатели дальневосточной страны до пандемии коронавируса. При этом валовой продукт США вырастет только на 0,4%, средний уровень для Европы составит 0,2%, а ВВП Великобритании и вовсе сократится на 0,8%.

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Эти цифры приводит ТАСС, ссылаясь на опубликованный 25 января доклад департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, посвященный экономической ситуации в мире и прогнозам ее развития на 2023 год.

Как следует из документа, темпы роста китайской экономики в 2023 году превысят показатели прошлого года, когда ВВП страны увеличился только на 3%. «Поскольку власти отказываются от политики "нулевой терпимости" в борьбе с коронавирусом, и ослабляют фискальные и монетаристские меры, экономический рост ускорится в 2023 году до 4,8%», — указано в докладе. При этом рост будет неровным и так и не достигнет доковидных показателей в 6-6,5%

В то же время, дает оценку ООН, США и европейские страны столкнутся с резким снижением темпов экономического роста. В Соединенных Штатах он сократится с 1,8% в 2022 году до 0,4% в 2023 году. Совокупный внутренний валовой продукт стран Евросоюза, выросший по итогам 2022 года на 3,3% (данные ООН), в 2023 году прибавит только 0,2%. Наиболее сложная ситуация ожидается в Великобритании, экономика которой, по прогнозам Организации, сократится на 0,8%.

Экономический и социальный департамент ООН связывает негативные тенденции в США со снижением потребления из-за роста процентных ставок, общего сокращения реальных доходов населения и продолжающегося удорожания жилья. На экономику ЕС продолжат влиять усилия региона по снижению зависимости от поставок ископаемого топлива из России, что сделает логистические цепочки очень уязвимыми. Кроме того, указывается в докладе, потенциал роста, обусловленный снятием ограничений после завершения пандемии новой коронавирусной инфекции, уже себя исчерпал.