Первый российский электрогрузовик одобрили во ФГУП НАМИ

Первый российский электрогрузомобиль EVM PRO, созданный резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, — компанией «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» — 25 января получил заключение об оценке типа транспортного средства, который подтвердил безопасность автомобиля.

Компания-разработчик входит в межотраслевой кластер электромобилестроения Москвы. «Он, в свою очередь, должен стать основной платформой для организации проектов в области создания компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта, отработки новых технологий для организации серийного производства легковых электромобилей, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов. Сегодня в его составе более 40 компаний», — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

EVM PRO разработан на базе шасси «УАЗ Профи»: этот автомобиль полностью российский и из отечественных комплектующих. Собственная разработка компании — электродвигатель. Грузоподъемность электрогрузовика составляет до 1 тонны, машина сможет проходить на одном заряде до 300 км.

«Подготовленный ФГУП "НАМИ", выполняющим функции экспертной организации, и утвержденный Росстандартом документ подтвердил безопасность конструкции электрогрузомобиля. А значит, EVM PRO полностью соответствует предъявляемым требованиям и готов к эксплуатации на российских дорогах», — отметил гендиректор ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» Илья Рашкин.

Напомним, предсерийный образец EVM PRO представили в феврале 2022 года в ОЭЗ «Технополис "Москва"», где в сейчас уже завершается строительство завода. Мощность производства составит до 1 тыс шт. в год.