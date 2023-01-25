Путин оценил идею по запуску проектов квантовых сетей на кампусах вузов

Президент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами заявил, что на вузы следует распространить практику использования квантовых технологий.

«Будущее за ними», — подчеркнул глава государства. Таким образом президент прокомментировал слова одного из учащихся, который отметил актуальность вопроса и предложил запустить пилотные проекты локальных квантовых сетей на кампусах ведущих университетов, а позднее — интегрировать эти сети в магистральную сеть, которую РЖД разворачивают на территории всей России, передает ТАСС.

Президент пообещал передать идею руководству РЖД, «чтобы они это имели в виду», а также министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, поскольку «это касается не только МГУ, это касается и других вузов».

В День российского студенчества Владимир Путин прибыл в Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», где ознакомился с развивающимися на площадках кластера «Ломоносов» научно-прикладными проектами, а затем пообщался с учащимися российских вузов.