Путин заявил, что юридически Германия до сих пор оккупирована войсками США

По факту и юридически на территории ФРГ присутствуют оккупационные войска, введенные туда США после Второй мировой войны.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе приуроченной к Татьяниному дню встречи со студентами, передает ТАСС.

«После Второй мировой войны Германия была, как известно, разделена на четыре сектора: американский, английский, французский и советский. Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет. И, строго говоря, формально юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть, их там очень много», — сказал глава государства.

Российский лидер выразил уверенность в том, что Европа рано или поздно вернет себе суверенитет. «Конечно, время придет, действительно, сомнений нет. Так или иначе суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, для этого нужно еще какое-то время», — предположил президент.

Говоря о спецоперации, Путин отметил, что ее целью является прежде всего защита людей и защита самой РФ. «Россия не может допустить создания угроз на ее же исторических территориях», — подчеркнул он.