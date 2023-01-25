Райффайзенбанк прекратит принимать через банкоматы доллары и евро

Райффайзенбанк принял решение прекратить прием наличных долларов и евро через свои банкоматы с 1 февраля в связи с изменением потребностей клиентов. Внести на счет наличную валюту можно будет только в отделениях, передает пресс-служба банка.

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«Решение связано с изменением потребностей клиентов. Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам», — пояснили в кредитной организации.

При этом в банке подчеркнули, что все операции с иностранной валютой проводятся без изменений, в обычном режиме. Внести наличную валюту на счет можно в кассе отделений без ограничений по сумме и комиссий.

