Россия не будет «отменять» мировую классику — Владимир Путин

Да, мы, россияне, не идеальны, но мы никогда не додумывались до «отмены» произведений мировой культуры. Об этом сказал президент России Владимир Путин, посетивший в честь Дня российского студенчества МГУ имени М. В. Ломоносова и пообщавшийся со студентами российских вузов.

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«Нас все из-за бугра учили-учили, — заметил президент. — Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О’Генри».

«Ну пускай они живут без Чайковского, Достоевского и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем», — резюмировал он.

Президент также подчеркнул, что знать и любить все лучшее, что есть в мировой культуре, — совсем неплохо. «Но база в любом случае должна быть отечественная, российская», прежде всего надо хорошо разбираться в родной культуре и понимать ее значимость в масштабе мировой.