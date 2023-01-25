Россия предложила Ирану использовать золотые стейблкойны при взаиморасчетах

Стейблкойны, обеспеченные золотом, потенциально могут использоваться в экспортных расчетах РФ из-за больших колебаний курса иранской валюты, этот вопрос уже обсуждается с Тегераном. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила Тегеран с двухдневным официальным визитом.

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«Обсуждали вопрос, связанный с выпуском стейблкойнов, цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспеченных некими ценностями. Например, я говорил о золоте, о золотых слитках, аффинажные заводы могут их предоставить, либо центры, где хранится золото, и под эти запасы золота выпускаются ЦФА. А дальше они выступают средством платежа, например, во взаиморасчетах России и Ирана. Предложение с интересом воспринято, что как раз пример того, что мы движемся в правильном направлении», — сообщил Аксаков.

По его словам, в данный момент российские экспортеры испытывают трудности при расчетах с Ираном.

«Ключевая проблема, которую мы обсуждали в Иране, заключается в том, что у Ирана большой долг по поставкам из России. И колебания иранской валюты довольно велики. Причем у них два курса есть — утвержденный Центральным банком и рыночный, и они очень сильно отличаются. Естественно, это создает неудобства для наших экспортеров», — пояснил парламентарий.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после визита в Тегеран сообщил, что удалось договориться о выплате «огромных долгов» за российскую сельхозпродукцию.

