Российские акции и рубль стоят на своем

Сейчас все внимание инвесторов приковано к геополитике, а конкретно — к валу сообщений СМИ о решении Запада начать поставки современных (отчасти — относительно) танков Украине. Именно на этих новостях — а точнее, на слухах — вчера российский рынок акций отправился в коррекцию.

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