Сейчас все внимание инвесторов приковано к геополитике, а конкретно — к валу сообщений СМИ о решении Запада начать поставки современных (отчасти — относительно) танков Украине. Именно на этих новостях — а точнее, на слухах — вчера российский рынок акций отправился в коррекцию.
Российские акции и рубль стоят на своем
Резкое ухудшение геополитического фона и падение нефти Urals привело всего лишь к незначительному снижению Индекса Мосбиржи. А рубль и вовсе укрепляется
Коллаж: Тамара Ларина
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