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Российские акции и рубль стоят на своем

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
25 января 2023, 14:03

Резкое ухудшение геополитического фона и падение нефти Urals привело всего лишь к незначительному снижению Индекса Мосбиржи. А рубль и вовсе укрепляется

Коллаж: Тамара Ларина