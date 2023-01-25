«Ростех» наладил в Ивановской области выпуск ткани для парашютных систем нового поколения

Госкорпорация «Ростех» запустила собственное производство тканей для парашютных систем нового поколения.

Мощности отделочного производства, введенного в строй в Ивановской области, рассчитаны на выпуск свыше 4 млн погонных метров ткани в год, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что этих объемов достаточно, чтобы закрыть потребности всего парашютного дивизиона «Ростеха».

«Полный цикл производства включает специальную обработку материала. Необходимые свойства ткань приобретает после промывки, термостабилизации, крашения, нанесения различных пропиток в зависимости от назначения парашютной системы», — указывается в пресс-релизе.

Поясняется, что парашютные системы применяются для решения широкого спектра задач — от десантирования людей и техники до возвращения на землю космических аппаратов. Поэтому к тканям, из которых создаются купола, предъявляются высокие требования. «Они должны обеспечивать необходимое качество, надежность и безопасность, выдерживать значительные нагрузки, хорошо «укладываться» до необходимых размеров», — подчеркивается в пресс-релизе.

«Все ткани производятся из российских полиамидных нитей, имеющих высокую прочность и устойчивость к погодным условиям и истиранию. Качество выпускаемых материалов находится под особым контролем и проверяется в том числе в собственной лаборатории предприятия», — рассказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Уточняется, что оптимальные технологические параметры и режимы обработки ткани разработаны специалистами Научно-исследовательского института текстильных материалов (НИИТМ).