Сбер зарегистрировал собственное ПО для банкоматов

Программное обеспечение InterSphere, разработанное специалистами Сбера и позволяющее управлять сетью банкоматов, включено Минцифры в реестр отечественного ПО.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что Сбер — единственный банк в РФ, который разработал и получил регистрацию своего софта для банковских устройств в реестре ведомства. «На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина.

Подчеркивается, что InterSphere позволяет управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, цифровыми кассирами и депозитными машинами. ПО Сбера работает на различных операционных системах, в том числе Linux.