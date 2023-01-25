Сетевые тарифы для бизнеса в двух десятках регионов РФ подскочили на 10–20%

Сразу в 21 регионе РФ сетевые тарифы для бизнеса в этом году подскочили на целых 10–20%, превысив предельный общероссийский уровень индексации.

Как пишет «Коммерсантъ», причинами стали высокая инфляция, необходимость компенсации накопленных выпадающих доходов сетевых компаний, а также запрет на увеличение тарифов для населения.

Наиболее значимый рост — сразу на 20% — зафиксирован в Мордовии. Сетевые тарифы в Кемеровской и Свердловской областях на высоком и среднем напряжениях подскочили на 18%, в Новгородской области они выросли на 16–19%, в Новосибирской, Пермской и Астраханской — почти на 16%. В ряде регионов, решивших увеличить тариф, подскочила и конечная цена электроэнергии, указывает издание.

В конце прошлого года российский кабмин провел незапланированную индексацию тарифов в пределах 9%. Регуляторы не имеют права увеличивать тариф для населения сверх потолка, однако могут повышать максимальный уровень для коммерческих потребителей. Следующая индексация намечена на 1 июля 2024 года.

Отмечается, что регионы прибегали к превышению предельного уровня индексации тарифов для бизнеса и ранее, но в 2023 году число таких решений увеличилось в три раза.

По словам Сергея Сасима из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, причинами таких решений стала высокая инфляция и более длительный период до нового пересмотра тарифов, в связи с чем региональные власти, опасаясь снижения надежности энергоснабжения, охотнее идут на превышение потолка. Отмечается, что в этот раз правительство установило единый потолок для всей страны, что не позволяет учитывать региональные особенности работы сетевых компаний.

Эксперт обращает внимание в том числе на тот факт, что в субъектах с сильным ростом сетевых тарифов для коммерческих потребителей заметно увеличился и объем перекрестного субсидирования, то есть доплаты бизнеса за снижение тарифов для населения. В общей сложности в 20 регионах этот показатель вырос на 18%, до 95 млрд руб., рассказал Сергей Сасим.

В ФАС между тем сообщили, что не могут подтвердить эти данные. Антимонопольное ведомство готовится завершить анализ сведений о тарифных решениях в первом квартале года. Возможные превышения тарифа в регионах там связали «с необходимостью реализации инвестиционной программы и инфраструктурных проектов, доведения тарифов до экономически обоснованного уровня, компенсации ранее накопленных выпадающих доходов регулируемых организаций».

В «Сообществе потребителей энергии» газете пояснили, что регуляторы могут сдерживать сетевые тарифы и сокращать объем перекрестного субсидирования, однако тарифные запросы монополий часто остаются без тщательного анализа актуальности и обоснованности расходов, «и нагрузка на остальную экономику в итоге беспрепятственно растет».