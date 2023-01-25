В Минпромторге решили подружить слона и Моську

Минпромторг выдвинул неожиданную и нестандартную инициативу: дать возможность ставить киоски около торговых центров. Письмо региональным руководителям направил министр промышленности и торговли, вице-премьер Денис Мантуров.

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Письмо, выдержки из которого привел РБК, содержит рекомендацию по открытию для товаров российских производителей киосков и других нестационарных объектов (НТО) для товаров российских производителей.

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По мнению главы ведомства, подобная мера позволить создать условия для сбыта отечественной, в том числе фермерской продукции. А кроме того — реализовать выпущенное еще в начале 2021 года распоряжение правительства «О мерах обеспечения продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательской активности и расширении возможностей сбыта» товаров из РФ.

Таким образом, в ведомстве стараются использовать для продвижения продукции малого и среднего бизнеса покупательский трафик крупных ТЦ. В письме Денис Мантуров перечислил тех предпринимателей, которым стоит предоставить места под НТО: производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, а также фермеры, представители текстильной, в том числе — производители одежды, и обувной отрасли. Подобные точки рекомендуется выделять без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Одновременно с публикацией материалов по письму в СМИ появилась информация, что ряд регионов уже приступил к выполнению рекомендации. На запрос корреспондента «Эксперта», в Минпромторге ответили, что письмо было направлено во все субъекты РФ без исключения: «Еще раз обращаем внимание, что документ носит рекомендательный характер», — заметили в ведомстве. Тем не менее, согласно публикации РБК, до 1 июля 2023 года региональные власти должны предоставить в Минпромторг доклад с приложением фотоматериалов нестационарных торговых объектов, размещенных возле входов в магазины и торговые центры.

Рекомендация, требующая проработки

Предложение Минпроторга не вызывало однозначно позитивной реакции в предпринимательском сообществе. Например, в комментарии «Эксперту» член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров АО «Планета увлечений» (сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо» — прим. ред.) Борис Кац заметил, что для крупных городов вроде Москвы подобная «рекомендация» вовсе неактуальна, а при необходимости уже была бы реализована. Кроме того, те же фермеры, которые, согласно плану, должны стать основными участниками процесса, могут быть в НТО не заинтересованы, так как у них попросту «нет времени торговать».

«Всем должны заниматься профи. Торговля — отдельное занятие. Сложное, трудное, тяжелое и убыточное для непрофессионалов», — считает он.

Если все же подобные ларьки появятся, то, добавил Борис Кац, они могут отнять часть выручки у арендаторов ТРЦ, которые еще не до конца оправились после пандемии, и, косвенно, часть аренды у собственников, уже теряющих деньги из-за «перетягивания» клиентов маркетплейсами.

«Напомню, что ТРЦ платят огромные налоги на недвижимость, кроме всех остальных налогов, и многие из-за уплаты таких налогов уже банкроты или находятся в предбанкротном состоянии», — сказал он. Не менее важными при появлении подобных НТО станут и вопросы обслуживания объектов, которые сейчас остаются за скобками, но будут требовать кардинальной проработки, а именно: на чьей земле НТО будут находиться, как провести к ним канализацию, откуда взять лишние электромощности для ларьков и так далее, заключил председатель совета директоров АО «Планета увлечений».

Коллега Бориса Каца, член генерального совета «Деловой России», совладелец IT-компаний Алексей Мостовщиков обратил внимание на другую проблему, влияние НТО на внешний облик города, которое, скорее всего, будет негативным внешнего. Например, различные вывески приведут к росту информационного шума, которого, по словам бизнесмена, и так достаточно.

«Также хаотичное размещение торговых ларьков может затруднить вход в торговые центры. Полагаю, бизнесу требуются иные меры поддержки, направленные на финансовую стабилизацию и создание стабильного спроса на продукцию, в этом отношении возможность устанавливать какие-либо торговые точки не выглядит как нужная и важная мера», — резюмировал он.

ТЦ пойдут навстречу, если мера будет им полезна

Интересно, что несколько иного мнения придерживаются представители той из заинтресованных сторон, ущерба для которой опасаются участники рынка и эксперты. Так, управляющий директор Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ) Олег Войцеховский считает, что подобная рекомендация может позволить некоторым сетевым магазинам и торговым центрам «получить полезное дополнение к тому, что у них есть сейчас». При этом достичь win-win позиции получится только в комплексной работе с предпринимателями и благодаря «тонкой настройке концепции крупных торговых мест», отметил он. По словам представителя совета, РСТЦ готовы заняться подобными проектами.

Синергетический эффект с общим увеличением продаж — и для ТЦ, и для НТО — должен стать основным фактором в решении по размещению подобных объектов:

«В распоряжении прямо сказано «В целях использования их покупательского трафика». Для НТО, которые, опять же в соответствии с распоряжением, смогут торговать не только продуктами питания, но и, очевидно, любыми потребительскими товарами, распоряжением настоятельно рекомендуется предоставлять торговые площадки на льготных условиях или даже безвозмездно, что изначально создаст им значительные конкурентные преимущества перед стационарной торговлей», — рассказал Олег Войцеховский в комментарии «Эксперту».

Впрочем, управляющий директор РСТЦ согласен с представителями «Деловой России» в том, что рекомендация требует уточнения. Например, если ТЦ имеют формат «рынков под крышей», то становится непонятно, почему часть торговцев будет находиться внутри торгового центра за деньги, а другая — снаружи и бесплатно. Современные и концептуальные ТЦ, которых очень много в той же столице, в свою очередь, действительно могут пострадать от НТО внешне: даже чистые и ухоженные торговые места рыночного типа будут заслонять весь глянец фасада:

«Может получиться так, что трафик, на который так рассчитывает Минпромторг, начнёт сокращаться, в результате арендаторы торгового центра почувствуют себя не очень хорошо, будут задавать вопрос, а зачем тогда они платят аренду, делают красивые магазины и так далее. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что, например, власти Москвы, если они также включатся в эту работу, будут действовать в тесном контакте и с учётом интересов ТЦ», — обратил внимание Олег Войцеховский.

Подстроиться под ТЦ

Управляющий директор РСТЦ также выразил сомнение, что НТО дадут дополнительный трафик самим ТЦ, так как покупатели навряд ли пойдут специально к подобным ритейлерам. Получается, что нестационарные продавцы попросту будут пользоваться результатам маркетинга и иной «раскрутки», которые проводят крупные арендаторы и девелоперы торговых центров. А в отдельных случая — и мешать дальнейшему развитию крупных ритейлеров, загораживая витрины и фасады, которые «у продвинутых торговых объектов являются предметами особой гордости».

«То есть неизбежно придётся учитывать хотя бы базовые требования урбанистики и дизайна, а это точно без затрат сделать не получится. Конечно же, никто не отменит и требований по поддержанию территории в чистоте, обеспечению безопасности и т.д. Кто будет всем этим заниматься и кто выделит бюджет? Не вменят ли данные требования крупноформатной торговле?», — подтвердил опасения «Деловой России» Олег Войцеховский.

Таким образом, заключил управляющий директор РСТЦ, при введении подобной рекомендации, «совершенно не применима «обязаловка», а размещение новых НТО должно вписываться в концепцию торговых мест в широком смысле слова.

«Поэтому хотел бы поддержать подход Администрации Волгоградской области, где выпущен производный документ, в котором торговые центры просят "рассмотреть возможность предоставления на договорной основе … мест под размещение НТО". Действительно, размещение НТО в формате арендатора, если такое вписывается в концепцию крупного стационарного объекта, снимает большинство идеологических и практических вопросов и проблем. Самым худшим вариантом вижу, конечно, выделение площадок под размещение НТО по одностороннему решению администрации, о котором сетевой ритейл и ТЦ смогут узнать только после введения его в действие», — заключил он.