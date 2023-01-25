В Театре Наций появится спектакль по пьесе современного шведского драматурга

Действие драмы разворачивается в приёмном отделении больницы, где молодая пара готовится к появлению на свет первенца, а более взрослая —ждёт процедуру опознания трупа. Психологическая драма с нордическими интонациями постепенно превращается в философскую притчу, а между двумя парами обнаруживается гораздо больше общего, чем можно было бы предположить.

«Глобально это пьеса о жизни и смерти, но поданная через исследование отношений между мужчиной и женщиной. Своеобразная вариация на тему «Сцен из супружеской жизни» Бергмана, — говорит режиссёр спектакля Никита Кобелев. — В пьесе есть интересный трюк — она начинается абсолютно реалистично, но в определённый момент реальность на наших глазах расслаивается, история взмывает над жизнью конкретных персонажей, становится метафизическим разговором о человеческих судьбах».

«Терминал» — общее название цикла пьес Ларса Нурена, это тексты с лаконичными сюжетами и философским подтекстом. Их объединяет место действия – это может быть как, буквально, терминал аэропорта, или зона ожидания в больнице, так и условное пространство между мирами или между временами. Пьеса «Терминал 3» впоследствии получила подзаголовок «Терминал. Маленький реквием».

Для режиссера Никиты Кобелева «Терминал 3» — вторая работа в Театре Наций после постановки «Осень в Петербурге» по роману лауреата Нобелевской премии Джона Максвелла Кутзее. И второй опыт сотрудничества с актрисой Ольгой Белинской после спектакля «Тварь» в Александринском театре (Санкт-Петербург).

Никита Кобелев — режиссёр, выпускник РАТИ-ГИТИС (мастерская О. Л. Кудряшова). Сотрудничал с Александринским театром, Национальным театром Латвии, эстонским театром Vaba lava, Театром Сатиры, театром «Практика». С 2012 по 2020 год штатный режиссёр-постановщик в Театре им. Вл. Маяковского. С 2017 по 2021 года преподавал в мастерской М. Карбаускиса на актёрском факультете РАТИ-ГИТИС. Спектакли «Декалог на Сретенке», «Бердичев», «Кавказский меловой круг» и «Человек, который принял жену за шляпу», «Новаторы» входили в лонг-листы премии «Золотая маска».

Ларс Нурен (1944-2021 гг.) — шведский поэт, прозаик и драматург. Руководил Королевским драматическим театром в Стокгольме и Народном театре в городе Гётеборге. Работал в Комеди Франсез и Норвежском Национальном театре. Автор четырнадцати книг стихов, четырёх романов и более семидесяти пьес — многие из них переведены на разные языки мира и активно ставятся за рубежом.

Театр Наций с 2006 года возглавляет народный артист Российской Федерации Евгений Миронов. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных мировых и российских режиссёров, а также дать дорогу молодым, таким как Талгат Баталов, Данил Чащин, Егор Матвеев и многим другим. Театр регулярно обращается как к классике, так и к творчеству современных авторов — Дункана Макмиллана, Мариуса фон Майенбурга, Эльфриды Елинек, Ярославы Пулинович и Валерия Печейкина.

Спектакль «Терминал 3» 18+

Премьера 27, 28, 29 января

Автор Ларс Нурен

Режиссёр Никита Кобелев

Художник-сценограф Нана Абдрашитова

Художник по свету Елена Перельман

Художник по видео Илья Старилов

Саунд-дизайнер Олег Макаров

Перевод пьесы Ксения Коваленко

В спектакле заняты: Кирилл Гребенщиков, Ольга Белинская, Алексей Славкин, Анастасия Фоменко, Дмитрий Журавлёв.