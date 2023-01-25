Ведущий производитель свинины и говядины запустил под Тулой производство квашеной капусты

Агрохолдинг «Мираторг» запустил в Тульской области производство квашеной и маринованной капусты.

Как уточняет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании, линию запустили на базе проекта по переработке плодоовощной продукции и картофеля.

«Новинки выпускаются на линии солений мощностью 5,4 тысячи тонн в год. Рецептуры квашеной и маринованной капусты основаны на традиционных русских рецептах», — указывается в сообщении.

Отмечается, что ранее холдинг наладил выпуск маринованных огурцов, чеснока и моркови по-корейски. В числе новых проектов — заморозка овощей мощностью более 25 тысячи т в год.

В 2022 году комплекс по переработке плодоовощной продукции и картофеля в Тульской области направил на новые проекты в общей сложности около 150 млн руб.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» является крупнейшим производителем свинины и говядины в РФ. Предприятие реализует полный цикл производства, от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в собственной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.