Рекордные дефицит бюджета и спад производства предвещают Великобритании рецессию

Промышленное производство в Соединенном Королевстве падает с максимальной скоростью за три года, а дефицит бюджета вырос до рекордных размеров. В общем, все указывает на рецессию в британской экономике.

Индекс деловой активности PMI (менеджеров по закупкам) упал в январе больше, чем прогнозировали экономисты. Больше всего просел сектор оказания услуг, который раньше был едва ли не главным драйвером экономики. Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) сообщает о рекордно высоком дефиците бюджета в декабре 2022 года, вызванном резким повышением учетной ставки и ростом расходов на обслуживание долгов.

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Вся эта статистика говорит о том, что Великобритании едва ли удастся избежать спада, и усложняет задачу премьера Сунака, которому кровь из носу необходим в этом году рост экономики.

После появления январских данных по PMI фунт стерлингов упал на 0,6% до 1,2309 доллара США, а британские гособлигации продолжили рост. Трейдеры считают, что Банк Англии, британский центробанк, продолжит поднимать ставку и в предстоящие месяцы.

До начала 2023 года Британия лучше, чем прогнозировалось, переносила высокие цены на энергоносители и энергию. Экономика королевства в четвертом квартале прошлого года опровергла все прогнозы о том, что еще летом началась рецессия, и даже показала маленький рост. Однако эксперты, включая экономистов центробанка, считают, что большую часть текущего года в экономике будет спад. Роста экономисты ждут не раньше 2024 года, года, кстати, парламентских выборов.

Риши Сунак максимально после Второй Мировой войны поднял налоги, чтобы профинансировать энергетические субсидии, которые хоть как-то ослабят для домохозяйств шок от астрономических цен на газ и электроэнергию. Несмотря на неплохой четвертый квартал экономисты видят будущее в черных тонах. Количество предприятий и компаний, которым угрожает банкротство, в конце прошлого года выросло, по данным исследования консалтинговой компании Begbies Traynor, более чем на треть. Конфедерация британской промышленности (CBI) сообщает о том, что фабрики и заводы рекордными темпами снижают производство из опасений, что сокращение правительственных энергетических субсидий увеличит расходы.

Мрачная картина и в британских финансах. Инфляция позволила увеличить налоговые поступления и одновременно спровоцировала рост расходов на обслуживание госдолга. Дефицит бюджета королевства, между тем, увеличился в декабре 2022 года до 27,4 млрд фунтов (34 млрд долларов), что является месячным рекордом и почти втрое превышает показатель декабря 2021 года (10,7 млрд фунтов). Экономисты вновь ошиблись с прогнозами – они обещали дефицит в 17,3 млрд фунтов.

Статистика также показывает, что рост цен и налоговых ставок дает Казначейству (Министерству финансов) больше денег. В общей сложности поступления в казну за год выросли на 11% и достигли 658 млрд фунтов. Налог на добавленную стоимость и подоходный налог выросли в декабре до двузначных величин.

Большие расходы на помощь Великобритании по борьбе со снижением уровня жизни в королевстве разрушили надежды на то, что заимствования снижаются.

«Мы помогаем миллионам семей пережить падение уровня жизни, но нам необходима уверенность в том, что наш уровень долга не окажется слишком обременительным для будущих поколений,- говорится в заявлении министра финансов Британии Джереми Ханта.- Мы уже приняли ряд трудных и жестких решений, чтобы снизить долг. Сейчас важно придерживаться принятого плана».