Владимир Ефимов: в Москве появятся новые рабочие места по городской программе МПТ

Инвесторы вложат почти 55 млрд рублей в строительство 13 офисных центров в Москве. В этих объектах, построенных в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), смогут работать более 36 тыс. человек. Об этом сообщил 25 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За три года реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда город подписал с инвесторами 33 соглашения о строительстве 78 объектов. 13 из них – офисно-деловые центры общей площадью свыше 515 тыс. кв. м. Инвестиции в реализацию этих проектов составят почти 55 млрд рублей. После завершения строительства в городе появится более 36 тыс. рабочих мест», – сказал Владимир Ефимов.

Больше всего бизнес-центров — 5 — построят на западе столицы, в общей сложности в них будет создано 11,7 тыс. рабочих мест. На северо-востоке Москвы к 2024 году планируется возвести два офисных центра почти на 8 тыс. рабочих мест. Еще по одному деловому зданию появятся на севере и северо-западе столицы, там смогут работать в общей сложности более четырех тыс. человек.

«Концепция сбалансированного развития районов города действует также на территории Новой Москвы. В прошлом году мы заключили с инвесторами 5 соглашений, по которым будет построено 6 офисных зданий, из них три расположатся на территории ТиНАО. Реализация этих проектов позволит создать более 12,3 тыс. новых рабочих мест», – дополнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Напомним, московская программа стимулирования создания МПТ разработана для того, чтобы девелоперы застраивали районы города сбалансированно. По ее условиям, застройщика освобождают (частично или полностью) от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка при условии, что он кроме жилья построит также объект, где появятся новые рабочие места. В числе таких объектов — детские сады и школы, поликлиники и физкультурные комплексы, а также торгово-развлекательные, многофункциональные и бизнес-центры.