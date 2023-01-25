«Яндекс» будет развивать лизинг автомобилей сегмента «эконом» для таксопарков

Сервис «Яндекс.Такси» готовиться расширить услуги лизинга для российских таксопарков, увеличив количество предлагаемых партнерам автомобилей до 10 тыс.

Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

Уточняется, что еще в прошлом году ООО «Флот», учрежденный российским «Яндексом» в середине 2021 года, осуществил ряд пробных сделок, в рамках которых передал в лизинг примерно тысячу автомобилей московским, петербургским и нижегородским таксопаркам. В настоящий момент компания уже получила необходимые разрешения регуляторов на профильную деятельность, хотя до сих пор работает без бренда.

В агрегаторе сообщили, что «Флот» планирует закупать автомобили в объемах, соответствующих спросу со стороны конкретных таксопарков. Подчеркивается, что опыт работы «Яндекса» с компаниями разного размера и в разных регионах, а также знание экономики использования транспортных средств позволяют формировать для каждого партнера индивидуальные предложения, правильно оценивая риски и снижая ставку лизинга, что особенно актуально для небольших таксопарков. Кроме того, «Яндекс» может объединить запросы партнеров и благодаря этому выработать «выгодные рыночные условия лизинга», передает агентство.

Количество предлагаемых «Яндекс.Такси» таксопаркам машин составит около 10 тыс., говорится в материале. О каких марках автомобилей идет речь, пока неизвестно; в компании лишь сообщили, что уже передают доступные в РФ российские и китайские модели, а директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России и СНГ Иван Запольский отметил, что в 2023 году лизинговая компания сфокусируется на поиске автомобилей в сегменте «эконом».