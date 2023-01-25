Ефимов: право редевелопмента промзоны «Дегунино-Лихоборы» в Москве выставили на торги

Власти столицы начали прием заявок на право комплексного развития территории (КРТ) части бывшей промышленной зоны «Дегунино-Лихоборы», расположенной в районе Западное Дегунино на севере города. Аукцион пройдет 13 марта, объем инвестиций в проект оценивается больше чем в 36 млрд рублей, сообщил 25 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«До 2 марта инвесторы могут подать заявку на участие в торгах на право комплексного развития участка бывшей промзоны “Дегунино-Лихоборы” площадью 15,34 га. Он расположен вдоль Проектируемого проезда №980, недалеко от Дмитровского шоссе. Победитель аукциона сможет возвести там современное жилье, общественно-деловые и социальные объекты», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, объем инвестиций в редевелопмент этой территории превысит 36 млрд рублей. После реализации проекта здесь появится около 6,8 тыс. новых рабочих мест.

На данный момент на этом участке расположены склады и автосервисы. Победитель торгов сможет построить на нем почти 390 тыс. кв. м. различной недвижимости, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В том числе это более 239 тыс. «квадратов» жилья, из которых примерно 25 тыс. кв. м. передадут под заселение по программе реновации. «Кроме того, на месте бывшей промзоны появится 96,7 тыс. кв. м. общественно-деловой застройки, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом, а также магазины и офисные комплексы. Помимо этого, планируется строительство объектов социального назначения, среди которых поликлиника и образовательный комплекс из детского сада для 350 воспитанников и школы для 800 учащихся», — добавил Максим Гаман.

Напомним, программа КРТ призвана вовлечь в хозяйственный оборот земли города, которые заброшены или используются неэффективно. По оценкам мэрии Москвы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест. Принять участие в торгах могут как независимые инвесторы, так и правообладатели участков или недвижимости, расположенной на них. Первый такой договор заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент городом подписано 10 соглашений с инвесторами, столица также назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков бывших промзон.