Заммэра Ефимов: инвестор отреставрирует усадьбу в Сеченовском переулке в Москве

Власти Москвы подписали соглашение с инвестором о предоставлении в аренду исторического здания в Сеченовском переулке по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Компания-победитель торгов восстановит облик Главного дома городской усадьбы, построенного в начале XIX века, сообщил 25 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Это одноэтажный дом площадью 441 кв м. Договор аренды с победителем аукциона заключен на 49 лет, сказал Владимир Ефимов. «По условиям соглашения инвестор должен в течение 5 лет восстановить объект, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. После этого он сможет перейти на льготную ставку аренды – один рубль за квадратный метр в год», — уточнил вице-мэр.

Как отметили в мэрии Москвы, часть здания (около 71 кв м) находится в частной собственности, поэтому договор аренды заключен на оставшиеся 370 кв м усадьбы. «Тем не менее, по условиям программы здание будет восстановлено полностью», — отметили в городском правительстве.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, после реставрации инвестор сможет самостоятельно решить, как использовать эти помещения. «После перехода на льготную ставку он будет ежегодно платить за аренду всего 369,8 руб.», — уточнил он.

Напомним, программа «1 рубль за квадратный метр в год» для арендаторов объектов культурного наследия действует в столице с 2012 года. По ее условиям, претенденты должны принять участие в специальных торгах по аренде ветхих исторических памятников и провести реставрационно-восстановительные работы. Это и является основанием для перехода на льготную ставку аренды.