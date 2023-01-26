«Абсолютно незаконные»: бизнесмен Пригожин высказался о санкциях против него, ЧВК «Вагнер» и госорганов РФ

Российский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос редакции «Эксперт» по поводу расследования Financial Times, которое якобы говорит о том, что предприниматель мог пользоваться другими компаниями для обхода санкций. Ответ опубликован пресс-службой компании «Конкорд».

Бизнесмен отметил, что юридические компании, которые защищали его интересы в судах, в 2022 году подверглись хакерской атаке. В ходе нее была вывернута охраняемая адвокатами переписка. Атака была инициирована Financial Times, о чем сообщил информатор.

Пригожин добавил, что FT плотно сотрудничает с МИ-6, которые «подсовывают в переписку липовые письма». Он отметил, что его не удивят какие-нибудь новые статьи, основанные на данных, полученных посредством хакерских атак.

«Что касается санкций. Я считаю любые санкции и ограничения против меня, ЧВК «Вагнер», а также любых юридических и физических лиц Российской Федерации абсолютно незаконными»,- сказал бизнесмен.

Такие ограничения были приняты без согласия российских государственных органов. Евгений Пригожин добавил, что ему безразличны любые санкции.