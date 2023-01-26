Акции дня: бумаги «Мечела» торгуются в плюсе

Котировки добытчика угля, компании «Мечел» шли вверх по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 26 января. За день обыкновенные акции подорожали бумаги на +2,75% до 110,01 рублей, а привилегированные на +4,11% до 153,35 рублей за штуку.

Котировки росли на фоне новостей о том, что угольщики смогли решить сложности, связанные с логистикой поставок за рубеж: в конце 2022 года через российские порты активно начали возить уголь. Как сообщила газета «Коммерсант», особенно растут поставки из портов на Северо-Западе - Балтики и Баренцева моря.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,15% до 2166,92 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,12% до 985,85 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:07 мск составила 87,49 долларов за баррель (+1,51%). Российская валюта слабела– 69,62 руб. за доллар.