Вчерашние торги в США начинались с распродажи технологических акций, стартовавшей еще накануне вечером – на постмаркете. Во вторник, после отчетности, превзошедшей ожидания, акции Microsoft подскочили на 5%, что позволяло, учитывая капитализацию компании, рассчитывать на сильное открытие индексов в среду. Но вскоре софтверный гигант полностью перечеркнул все надежды.
Nasdaq: ралли в яме
Технологические акции США почти отыграли вчера серьезное падение, вызванное мрачными прогнозами MIcrosoft, но выйти в плюс Nasdaq так и не смог. Сегодня его судьбу определят данные о ВВП.
Seth Wenig/AP/TASS
Реклама
Новости партнеров