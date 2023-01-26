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Nasdaq: ралли в яме

Глеб Баранов
26 января 2023, 11:15

Технологические акции США почти отыграли вчера серьезное падение, вызванное мрачными прогнозами MIcrosoft, но выйти в плюс Nasdaq так и не смог. Сегодня его судьбу определят данные о ВВП.

Seth Wenig/AP/TASS