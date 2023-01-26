Nasdaq: ралли в яме

Вчерашние торги в США начинались с распродажи технологических акций, стартовавшей еще накануне вечером – на постмаркете. Во вторник, после отчетности, превзошедшей ожидания, акции Microsoft подскочили на 5%, что позволяло, учитывая капитализацию компании, рассчитывать на сильное открытие индексов в среду. Но вскоре софтверный гигант полностью перечеркнул все надежды.

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