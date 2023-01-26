Аргентинский песо: реальная попытка сбросить доллар

Аргентинский песо утром в четверг, 26 января, опустился по отношению к доллару на 0,07%, до 184,9700, против 184,8400 во время предыдущей торговой сессии. Это очень незначительное изменение, но валюта все же остается очень волатильной. Инфляция и продолжающийся экономический кризис являются одними из ключевых факторов, влияющих на аргентинский песо.

Статья по теме: По доллару будет нанесен мощный удар

Менее чем за 100 лет Аргентина превратилась из одной из самых богатых стран южного полушария в страну с затяжным экономическим спадом, растущими долгами, многочисленными рецессиями, девальвациями и гиперинфляцией. Это масштабное изменение в аргентинской экономике произошло в результате политической неопределенности, слабой денежно-кредитной политики и внешних факторов.



В 2018 году страну поразил экономический кризис, и стоимость песо упала вдвое. Тогдашний президент Маурисио Макри согласился на предоставление кредита МВФ в размере 57 миллиардов долларов — крупнейшего в истории фонда и 21-го в ряду кредитов этой организации Аргентине. Однако этого было недостаточно для стабилизации аргентинской экономики.

В 2019 году Альберто Фернандес победил на президентских выборах в Аргентине, и это привело к резкому снижению государственных облигаций. В августе 2019 года пара USD/ARS подскочила с 43,4 до 61,99. Аргентина объявила дефолт по своему долгу в мае 2020 года, тем самым закрыв себе доступ к международным кредитным линиям.

Во время пандемии курс USD / ARS продолжал расти, поскольку Фернандес печатал деньги для финансирования зарплат и программ поддержки, прокладывая путь к гиперинфляции. Пара USD/ARS завершила 2021 год на уровне 100, увеличившись вдвое всего за два коротких года.

В январе 2022 года Фернандес объявил, что Аргентина заключила с МВФ рамочную сделку по реструктуризации долга в размере 44,5 млрд долларов в рамках программы финансовой помощи 2018 года.

Курс аргентинского песо в 2022 году составил чуть более 100 за доллар США. Пара USD/ARS неуклонно росла, поднявшись до 125,00 к концу июня 2022 года. Так или иначе, аргентинский песо продолжает слабеть и торгуется на рекордно низком уровне по отношению к доллару. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают дальнейшего падения курса аргентинского песо: официальный курс достигнет 229,18 песо за доллар к концу 2023 года, полагают они.

Скрестить ужа и ежа

Вероятно, для решения проблемы волатильности власти крупнейших государств континента — Бразилии и Аргентины — приняли решение создать собственную зону единой валюты. Бразилия, как уже писал «Эксперт», хочет назвать ее «сюр» (юг). На первом этапе сюр будет находиться в обращении параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо и использоваться в торговле между Бразилией и Аргентиной. Но не исключено, что со временем к Бразилии и Аргентине присоединятся и другие латиноамериканские государства.

В правительствах уверены, что новая валюта избавит страны от расходов на конвертацию и от неопределенностей, связанных с обменными курсами.

«Мы намерены преодолеть барьеры, существующие для наших обменов, упростить и модернизировать правила, и способствовать использованию местных валют,- говорится в совместном заявлении президентов Бразилии и Аргентины, опубликованном в воскресенье в газете “Perfil”.- Мы также решили расширить консультации о создании единой южноамериканской валюты, которую можно будет использовать для торговли и финансовых операций. Это позволит снизить операционные затраты и ослабить нашу внешнюю уязвимость».

В отличие от феерических побед в футболе, Аргентина на экономическом поприще не блещет, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Пожалуй, признает он, главная проблема — необузданная инфляция с начала 2000-х, в течение нескольких десятилетий. В декабре 2022 года она составляла 94,8% — один из худших результатов в мире. В Латинской Америке показатель выше только в острокризисной Венесуэле (155,8%).

Такая ситуация остро отражается на аргентинском песо. График пары доллар к песо напоминает взлетающую ракету, указывает аналитик. За пять лет, с января 2018 года, котировки взлетели почти в 10 раз — с 19 до 185. За год, с января 2022г. — на 77%, с уровня 104,3. Даже несмотря на провальное падение доллара в последние месяцы на валютном рынке.

Причём, движение «американца» к песо практически безоткатное, без коррекций, только вверх каждый день. Это очень редкий случай для валют и вообще финансовых активов, обращает внимание Гойхман. На текущей неделе доллар к песо поднимается с 183,3, дойдя к четвергу до 185. И кажется, что нет такой силы, которая способна его остановить. Впрочем, в последние пару дней темп ослабления песо стал меньше. И вполне возможно, что на достигнутом уровне валюта может продержаться какое-то время.

Вероятно, предполагает эксперт, поводом для этого послужило объявление о планах Аргентины и Бразилии создать общую валюту. Теоретически, это было бы очень позитивно для Буэнос-Айреса. Гораздо более сильная экономика крупнейшего торгового контрагента, упрощение расчётов с ним с перспективами присоединения к соглашению других латиноамериканских стран способны были бы ограничить финансовые проблемы Аргентины.

Мечтать не вредно

Однако в реальности такой демарш вряд ли возможен, считает Гойхман. Символично название будущей валюты — «сюр» (sur). Её создание потребовало бы мощной интеграции очень разных стран, что маловероятно именно из-за крайних различий в экономике. И тут не лилшним бует вспомнить, что попытки (безуспешные) создать латиноамериканское единство предпринимались еще с XIX века Симоном Боливаром. И что они, в общем, ни к чему не привели.

Так что новая валюта — это, скорее, «сюр-сюрреализм». И как ты лодку назовешь, так она и поплывет, иронизирует Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. Он напоминает, что в 1987 попытки создать новую общую валюту уже предпринимались, правда, тогдашнее название «гаучо» было, с точки зрения аналитика, более перспективным.

«А если серьезно, то сравните две экономики и посмотрите на график аргентинского песо и бразильского реала по отношению к доллару США. Экономика Бразилии — 8-я в мире. Аргентина — в третьем десятке. Бразильский реал за последний год укрепился по отношению к доллару на 6,8%. А график аргентинского песо просто впечатляет: за последний год падение около 70%, за пять лет более 840%. Такую инфляцию называют галопирующая, и Аргентине надо кардинально проводить реформы в экономике. На мой взгляд, эти популистские заявления не более чем дружественный реверанс бразильского лидера в сторону Аргентины», — говорит эксперт.

Кстати, созданная 31 год назад структура МЕРКОСУР — общий рынок этих стран и Уругвая — не показала заметных достижений, добавляет Марк Гойхман. Да и об идее «гаучо» быстро забыли. Таким образом, пока существенных перспектив позитива для песо не наблюдается.