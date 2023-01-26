Авиакомпания Nouvelair в апреле возобновит прямое авиасообщение с Тунисом

Авиакомпания Nouvelair возобновит регулярное прямое сообщение между Россией и Тунисом в апреле. Это самое близкое зарубежное пляжное направление: перелет из Москвы займет четыре часа, из Санкт-Петербурга — три с половиной. Основные туроператоры по стране «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс» открыли раннее бронирование туров на базе рейсов авиакомпании.

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Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Российского союза туриндустрии.

Тунисская компания Nouvelair запустила рейсы из Москвы и Петербурга в г. Монастир в августе 2022 года. На новогодние праздники она также предлагала перелеты на остров Джерба у Средиземноморского побережья страны. В апреле 2023 года авиакомпания намеревается возобновить полеты: вылеты из Санкт-Петербурга откроются 7 апреля, из Москвы — на день позже. Первоначально частота рейсов составит два раза в неделю, к «пику» сезона — до восьми раз.

Открытие прямых перевозок заметно подстегнуло спрос на это туристическое направление, объяснили агентству в Российском союзе туриндустрии. В 2022 году Тунис посетили около 10 тысяч россиян.

