Банки вновь понизили ставки по вкладам

По итогам второй декады января средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 8,04%. По сравнению с первой декадой января она снизилась на 0,09% (с 8,13%), за месяц — на 0,156%. Ставки начали снижаться со второй декады декабря после трех месяцев роста, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в январе 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада января — 8,13%; II декада января — 8,04%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,94%(не изменилась); от 91 до 180 дней — 6,95% (-0,05%); от 181 дня до 1 года — 7,17% (не изменилась); на срок свыше 1 года — 8,01% (-0,09%).

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

