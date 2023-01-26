Bloomberg назвал уровень обсуждаемого ЕС потолка цен на российский дизель

Руководство Европейского союза изучает возможность ввести потолок цен на российские продукты нефтепереработки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Европейский союз изучает план по ограничению цены на экспорт переработанного российского топлива, торгующегося с премией, например дизельное топливо, на уровне 100 долларов за баррель», — говорится в информации агентства.
Кроме того, ЕС рассматривает возможность ввести лимит цен на российские нефтепродукты, которые торгуются с дисконтом. Например, мазут мог бы быть ограничен ценой в 45 долларов.
Для утверждения такой меры потребуется согласие всех членов Евросоюза, а затем — стран Группы семи (G7). Соответствующие переговоры европейские дипломаты начнут 27 января.