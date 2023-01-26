Bloomberg назвал уровень обсуждаемого ЕС потолка цен на российский дизель

Руководство Европейского союза изучает возможность ввести потолок цен на российские продукты нефтепереработки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Европейский союз изучает план по ограничению цены на экспорт переработанного российского топлива, торгующегося с премией, например дизельное топливо, на уровне 100 долларов за баррель», — говорится в информации агентства.

Кроме того, ЕС рассматривает возможность ввести лимит цен на российские нефтепродукты, которые торгуются с дисконтом. Например, мазут мог бы быть ограничен ценой в 45 долларов.

Для утверждения такой меры потребуется согласие всех членов Евросоюза, а затем — стран Группы семи (G7). Соответствующие переговоры европейские дипломаты начнут 27 января.

