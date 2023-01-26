Депутаты готовят переход на расчеты золотом

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в настоящее время у экспортеров возникают трудности при расчетах с Ираном. Власти двух стран, сообщил он «Парламентской газете», ищут варианты решения проблемы. В частности, считает Аксаков, потенциально в экспортных расчетах РФ могут быть использованы стейблкойны, обеспеченные золотом.

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«Обсуждали вопрос, связанный с выпуском стейблкойнов, цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспеченных некими ценностями. Например, я говорил о золоте, о золотых слитках, аффинажные заводы могут их предоставить, либо центры, где хранится золото, и под эти запасы золота выпускаются ЦФА. А дальше они выступают средством платежа, например, во взаиморасчетах России и Ирана. Предложение с интересом воспринято, что как раз пример того, что мы движемся в правильном направлении», — сказал он. https://expert.ru/2023/01/25/rossiya-predlozhila-iranu-ispolzovat-zolotyye-steyblkoyny-pri-vzaimoraschetakh/

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Российская парламентская делегация недавно побывала в Иране, в ходе переговоров речь шла и о внешнеторговых расчетах. Анатолий Аксаков отметил: «Мы обсуждали возможность использования ЦФА в наших взаиморасчетах. Поскольку ключевая проблема, которую мы обсуждали в Иране, заключается в том, что у Ирана большой долг по поставкам из России. И колебания иранской валюты довольно велики. Причем у них два курса есть — утвержденный Центральным банком и рыночный, и они очень сильно отличаются. Естественно, это создает неудобства для наших экспортеров».

Сейчас, как отмечает ТАСС, предложение использовать цифровые финансовые активы в трансграничных расчетах обсуждается Минфином, ЦБ и правительством РФ. После введения в минувшем году финансовых санкций Минфин и ЦБ сошлись во мнении, что в сложившихся условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте обойтись не получится. В Банке России полчеркивали, что придерживаются позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории РФ. Регулятор указывал, что выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны.

Пока нет, между тем, определенности в важном: что это будет за валюта? Золотой цифровой рубль для внешнеторговых операций? По-видимому, коль скоро выпускать его, как предполагается, предстоит России с обеспечением из ее золотого запаса. Или обеспечение будет многосторонним, а сама валюта — принципиально новой международной? И точно ли это должен быть цифровой актив, или просто «золотой безнал»?

Идея на вес золота

Стейблкоины — это цифровые финансовые активы стоимость которых привязана к какой-то фиатной валюте или стоимости реального финансового актива, отмечает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. И, по его словам, такие позиции позволяют данным ЦФА иметь устойчивую стоимость. В частности, в данном случае речь идет о привязке ЦФА к золоту, то есть базой под определением его стоимости будет какой-то объем драгметалла, например, унция золота или стандартизированный слиток.

При этом проведение расчета в стейблкоинах, считает Зварич, позволит стабилизировать поступления от экспорта, так как нивелирует волатильность иранской валюты и особенности ее курсообразования. В результате будет создан некий стабильный аналог фиатной валюты, который может использоваться для расчетов, с низковолатильной стоимостью и поддерживаемый производителями золота и хранилищами, которые будут поддерживать котировки данного стейблкоина, выпуская ЦФА, обеспеченные реальным активом и привязанные к его стоимости.

Под стейблкоинами понимается цифровая валюта, которая обеспечена реально существующим активом, имеющим общепризнанную стоимость, поясняет, в свою очередь, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. В данном случае проще всего вести речь о золоте.

И, уверен аналитик, ключевой вопрос в перспективах их обращения в доверии к этому цифровому инструменту со стороны обеих торговых партнеров. Если удастся договориться о правовом регулировании этого обращения, то такой вариант действительно может упростить работу контрагентов. Это устранит курсовые колебания, а значит и снизит премию за валютный риск, обеспечив общее снижение стоимости проведения сделок по экспорту и импорту для компаний.

Если говорить про золото, то это один из самых стабильных и надежных активов, медленно растущий в цене, несмотря на ценовые колебания и внешние факторы, отмечает Ивона Гутович, операционный директор Green Crypto Processing. Однако утвердить золото в качестве обеспечивающего стейблкоин актива может быть не так просто, считает она.

Вполне возможно, предполагает эксперт что идея запуска ЦФА, обеспеченных золотом, была «подсмотрена» за рубежом. В 2020 году эмитент USDT — Tether, запустил золотой стейблкоин, который прочно закрепился в топ-200 самых ценных монет. Если говорить простым языком, цифровой актив, подобно фиату, подкрепляется золотом и следует за его курсом.

Рассматривая нынешнюю ситуацию вокруг множества санкций, введенных недружественными странами, Ивона Гутович указывает, что золотой стейблкоин может помочь наладить торговлю не только с Ираном, но и с другими потенциальными странами-партнерами. Вся проблема, по ее словам, состоит лишь в том, что главным противником Минфина и других ведомств, выдвигающих все больше новых идея для обхода ограничений, является Банк России, который пока что твердо держит свою позицию. Для граждан РФ стейблкоины, обеспеченные золотом, также могут стать перспективным активом, так как вера в золото среди них стабильно держится.

Золотой рубль и золотой риал

И все же разговоры о различных стейблкоинах и криптовалютах для поддержки торговли — это создание лишних сущностей, уверен ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По факту, объясняет он, есть актив, который вызывает доверие у двух торгующих сторон и они готовы обменивать на него товары. Доллар, как универсальная валюта расчётов уже не устраивает такие страны, как Россия и Иран, но они готовы вести товарообмен на основе золота.

В России, как и в Иране существуют официальные курсы обмена данного драгоценного металла. Соответственно, указывает аналитик, для обеспечения торговли необходимо лишь создание золотых национальных валют, которые будут обеспечены физическим объёмом металла. Условно говоря, грамм золота имеет денежное выражение в рублях и риалах. Соответственно, расчёты по импортно-экспортным операциям производятся в несколько этапов — поставщик выставляет контракт на оплату, который имеет эквивалент в золоте, покупатель оплачивает с помощью национальной валюты золотой эквивалент в национальной валюте другой страны — операция завершена.

Никаких стейблкоинов или криптовалют в этом случае не требуется. Более того, продолжает Андрей Кочетков, их создание, или одобрение лишь усложняет понимание реальной стоимости контрактов и усложняет взаиморасчёты. Есть товар, который имеет денежное выражение в национальной валюте, а также в золоте, или ином другом реальном активе (например, нефти), есть продавец и покупатель. Цифровизация касается лишь самого реального актива. То есть физическая бочка топлива имеет цифровой код, который является гарантией на получение актива в физической форме.

То есть это обычные бумажные банкноты, расчёты которыми производятся в электронном виде, констатирует эксперт. Смысл обеспечения физическим активом заключается в повышении гарантий стоимости таких денег. По сути, доллар США это документ, который говорит владельцу, что наличие такой бумажки позволит ему купить определённый объём товаров в любой точке мира. Замена такого документа на другой требует лишь политической воли, а не создания стейблкоинов и прочих криптокотиков. Более того, сами криптовалюты, которые возникают после переработки огромного энергетического ресурса, противоречат экономике, так как деньги возникают при утрате продукта, а не при его создании.

Для новой системы обеспечения торговли у Ирана и России есть все необходимые компоненты, полагает Андрей Кочетков. Центробанки обеих стран обладают достаточным запасом золота, банковские системы способны наладить независимый обмен финансовой информацией, сам базовый актив (золото) пользуется доверием. То есть всё упирается лишь в технологию учёта и соблюдения баланса.

Само физическое золото может оставаться в сейфах Центробанков и покидать их лишь в случае существенного дисбаланса в торговле по итогам определённых календарных периодов. В остальное время расчёты торговых контрагентов будут походить на расчёты внутри национальных экономик, а промежуточным звеном выступит лишь обмен финансовой информацией с использованием национального курса стоимости золота.

Доллар как текущая мера оценки всего и вся, уверен аналитик, продолжит присутствовать почти во всех торговых ситуациях. Однако его роль сведётся лишь к внешней оценке товаров в денежном выражении спроса и предложения в части мировой экономики. Никакого финансового контроля за операциями между двумя странами, а затем и более широкой группой стран, со стороны США не будет.

Соответственно, указывает Андрей Кочетков, возникает вопрос: где в этой системе появляется необходимость модного слова стейблкоин? И отвечает: разве только в плоскости желания заработать лишнего на усложнении сущностей, или иметь возможность «надуть» своего торгового партнёра, вручив ему бесполезный набор цифр за физическое воплощение реального труда. Замена доллара в торговле не требует вычурных цифровых технологий, просто нужно считать в других единицах и производить расчёты в них.

Активное бегство от доллара и цифровые активы

И все же, считает член генерального совета «Деловой России», генеральный директор First Investonomika Алексей Порошин, однозначно цифровые финансовые активы могут помочь решить проблемы экспортеров при трансграничных расчетах. На текущий момент по сути в стране остался один крупный банк («Газпромбанк»), который может осуществлять хоть какие-то расчёты в евро и в долларах.

И есть также «Райффайзенбанк», но это австрийский банк. А мы понимаем: когда, как в казино, ставишь на одно, могут быть достаточно большие риски. Поэтому большинство компаний крупного и среднего российского бизнеса ищут альтернативные каналы через национальные валюты дружественных стран: Казахстан Узбекистан, Киргизия, сейчас добавилась еще Сербия, из России выходят дирхамы в Дубай — это перевод денег национальных валютах. И очень перспективны переводы в цифровых активах, которые позволяют менять назначение, делать разрывы и быть невидимым для иностранных финансовых разведок.

Поэтому тема с цифровыми финансовыми активами, обеспеченными золотом, имеет место, констатирует Алексей Порошин. Но пока этот процесс только в стадии обсуждения, а не запуска, добавляет он. На первом этапе необходимо запустить расчёты в криптовалюте — а именно в стейблкойнах, прежде всего, это USDT, которые позволят уже сегодня российскому бизнесу создать хоть какой-то альтернативный канал помимо «Райффайзенбанка».

«Трудности возникают, — рассказывает Алексей Порошин. — Мы постоянно опрашиваем большое количество среднего и крупного бизнеса и видим, что уже у более половины компаний имеются существенные сложности с оплатами за рубеж. Если доллар ещё хоть как-то ходит с большим промежутком времени через SWIFT — от трёх дней до 10 дней, то евро на текущий момент практически из страны уже не выходит — с этим огромные сложности».

«Поэтому, как я и сказал, большинство опрашиваемых нами компаний сегодня уже готовы работать в цифровых валютах. Сегодня изучается законодательство, прописываются протоколы, прописываются шлюзы — каким образом переводить контракты в цифровые валюты. Однозначно требуется серьёзное законодательная подспорье, чтобы согласовать с Федеральной таможенной службой и с ФНС такие платежи. Чем быстрее это будет сделано, тем быстрее российский бизнес сможет обеспечивать необходимый объём экспорта и импорта», — говорит эксперт.

Однозначно при выпуске цифровых финансовых активов, обеспеченных золотом, к ним будет очень серьёзный интерес со стороны крупнейших бирж, потому что, отмечает Алексей Порошин, основные стейблкоины не обеспечены ничем. То есть это просто воздух, который может в любой момент выключиться и перестать быть кем-то принятым. Поэтому однозначно стейблкойны, обеспеченный золотом, могут быть использованы в расчётах как дружественными странами — прежде всего, с Ираном, так и вообще с большинством стран мира. Это будет обеспеченная цифровая валюта, которую можно в дальнейшем хранить и реализовывать.

В сложившихся условиях уже в самое ближайшее время без трансграничных расчетов в криптовалюте российскому бизнесу обойтись не получится, заключает эксперт. Это уже факт. На текущий момент большинство крупнейших владельцев ликвидности в цифровых валютах готовы работать с Россией.