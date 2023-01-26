Разбогатевшие энергогиганты США могут задешево скупить европейских конкурентов

Инфляция в США замедляется, китайская экономика открывается, а Европе, похоже, удалось избежать рецессии. На фоне этих и других важных событий, считает аналитик рынков ценных бумаг Nomura Чарли Макэликотт,- инвесторам стоит поторопиться, если они хотят скупить активы дешево, пока не произошла их переоценка в сторону роста, пишет MarketWatch.

Насколько затянется этот процесс, сказать трудно, но наиболее актуален совет о покупке активов сейчас для нефтяного сектора. Важную роль играет в этом вопросе то обстоятельство, что согласно аналитикам City европейские нефтяные компании торгуются со скидками по сравнению с их американскими коллегами, причем, эти скидки нередко превышают 40%. В основном, такое положение вещей объясняется тем, что наиболее ценные американские бумаги всегда стоят дороже европейских бумаг. Правда, объективности ради следует сказать, что участие Exxon Mobil и Chevron в сланцевом секторе, а также давление на европейских нефтяников объясняется не какими-то рыночными причинами, а геополитикой.