Разбогатевшие энергогиганты США могут задешево скупить европейских конкурентов

Инфляция в США замедляется, китайская экономика открывается, а Европе, похоже, удалось избежать рецессии. На фоне этих и других важных событий, считает аналитик рынков ценных бумаг Nomura Чарли Макэликотт,- инвесторам стоит поторопиться, если они хотят скупить активы дешево, пока не произошла их переоценка в сторону роста, пишет MarketWatch.
Насколько затянется этот процесс, сказать трудно, но наиболее актуален совет о покупке активов сейчас для нефтяного сектора. Важную роль играет в этом вопросе то обстоятельство, что согласно аналитикам City европейские нефтяные компании торгуются со скидками по сравнению с их американскими коллегами, причем, эти скидки нередко превышают 40%. В основном, такое положение вещей объясняется тем, что наиболее ценные американские бумаги всегда стоят дороже европейских бумаг. Правда, объективности ради следует сказать, что участие Exxon Mobil и Chevron в сланцевом секторе, а также давление на европейских нефтяников объясняется не какими-то рыночными причинами, а геополитикой.
Рынки, утверждают аналитики City во главе с Алистером Саймом, не смогут сами закрыть этот разрыв. Это, однако, вполне по плечу всей отрасли, если, скажем, Exxon или Chevron купят, например, BP, Shell или TotalEnergies, чья рыночная стоимость сейчас варьируется от 100 до 200 млрд долларов.
«Приз выглядит для американцев вполне солидным»,- уверяют аналитики City.
Позволит ли Европа американцам скупить свои нефтяные активы, да к тому же еще и так дешево?
«Европейские политики могут, конечно, сколько угодно бряцать своими саблями,- объясняют опять же аналитики City,- но с учетом того, что они уже отметились антинефтяным нарративом, их прямое вмешательство представляется маловероятным. Маловероятно и то, что антимонопольные регуляторы начнут мешать поглощениям. Если и начнут, то явно недостаточно для того, чтобы помешать потенциальному росту их цены».
Конечно, ничто не ново под луной и нефтяная отрасль уже неоднократно проводила подобного рода консолидации. Последняя, например, произошла в 90-е годы прошлого века. Очевидно, что попав в руки американцев, европейские компании будут тратить значительно меньше средств на инвестиции в «зеленый» переход и больше будут заниматься своей прямой обязанностью – добывать нефть.