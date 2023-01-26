FinCore 2023: новейшие практики и технологии трансформации IT-архитектуры на пути к цифровому суверенитету

Участниками форума станут сотни IT-директоров и IT-архитекторов, директоров по цифровой трансформации, руководителей цифровых и инновационных подразделений, а также всех тех, кто причастен к стратегическому развитию IT в финансовой и смежных отраслях, формированию нового IT-ландшафта российских компаний.

В программе:

Что и как надо изменить в IT-ландшафте, чтобы завершить переход на импортонезависимое программное обеспечение и оборудование?

Какие новейшие кейсы AI, ML, RPA, LowCode, микросервисных и cloud-технологий служат реальными катализаторами трансформации и развития IT-архитектуры?

Как работать с персональными данными, обеспечивая их безопасность в облачных сервисах и IoT

Инновации в средах разработки и в контейнерных платформах, новые решения для инвестиционного бизнеса и получения данных о биржевой торговле

Как лучше управлять внедрениями, командами и людьми в условиях всеобщей турбулентности, массовой миграции и стресса?

В числе подтверждённых спикеров:

Андрей Залманов, Открытие, Вице-Президент, Директор Департамента архитектуры, интеграционных и процессинговых сервисов

Сергей Путятинский, МКБ, Заместитель председателя правления, глава ИТ-направления банка

Александр Черушников, Газпромбанк, Вице-президент, начальник департамента инженерной экспертизы и инструментов разработки

Денис Сотин, Ренессанс кредит, Член правления, старший вице-президент по IT

Кирилл Меньшов, Ростелеком, Старший вице-президент по IT, член правления крупнейшего в стране провайдера цифровых услуг и решений

Алексей Северов, ВТБ Капитал, ИТ-архитектор, эксперт в области цифровой трансформации и корпоративной архитектуры, к.э.н.

и многие другие.

Генеральный продюсер форума — член правления Союза ИТ-директоров Максим Белоусов.

Форум состоится 16 февраля 2023 г. на московской площадке «Старт Хаб на Красном Октябре».