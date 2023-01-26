Инвесторы покупают золото вперемешку с углем

Утренние активные покупки российских акций быстро сошли на нет, хотя внешний фон немного улучшился. В частности, примерно на 1,5% подорожала нефть, уйдя выше $87 за баррель. Никаких новых драйверов для ее роста не появилось: по-прежнему основная сила нефти кроется в ожидании увеличения потребностей Китая в топливе.

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