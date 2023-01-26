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Инвесторы покупают золото вперемешку с углем

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
26 января 2023, 20:54

Индекс Мосбиржи не смог удержать утренние завоевания из-за падения нескольких тяжеловесных бумаг. В фаворе у инвесторов были золото и уголь – их покупали буквально вперемешку. Рубль рос до обеда и снижался после.

Коллаж: Тамара Ларина