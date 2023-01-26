Пекин что-то знает: Китай резко увеличил импорт золота в прошлом году

КНР купила в 2022 году у Швейцарии, по данным таможенной службы альпийской республики, 524 тонны золота приблизительно на 33 млрд долларов. Как пишет сайт Kitko, это четырехлетний максимум. Импорт желтого металла вырос по сравнению с 2021 годом на внушительные 48% (354 тонны).

Поднебесная опережает Индию и является крупнейшим на планете импортером золота. Оно идет, в основном, на розничные инвестиции и используется для изготовления драгоценных изделий.