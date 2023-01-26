Пекин что-то знает: Китай резко увеличил импорт золота в прошлом году

КНР купила в 2022 году у Швейцарии, по данным таможенной службы альпийской республики, 524 тонны золота приблизительно на 33 млрд долларов. Как пишет сайт Kitko, это четырехлетний максимум. Импорт желтого металла вырос по сравнению с 2021 годом на внушительные 48% (354 тонны).
Поднебесная опережает Индию и является крупнейшим на планете импортером золота. Оно идет, в основном, на розничные инвестиции и используется для изготовления драгоценных изделий.
Вырос импорт Китаем и российского золота. По данным Федеральной таможенной службы России, Пекин купил в прошлом году у Москвы 6,6 тонн драгоценного металла. По сравнению с предыдущим годом рост составил 67%!
People’s Bank of China, главный банк Поднебесной, тоже увеличил закупки золота в конце 2022 года и купил в ноябре и декабре 32 и 30 тонн металла соответственно. Кстати, ноябрьская покупка золота была первой после трехлетнего перерыва. Сейчас золотой запас Поднебесной достиг 2010 тонн. Она занимает шестое место по его резервам. Возглавляли рейтинг по состоянию на конец сентября 2022 года с большим отрывом США – 8133 тонны. Россия на пятом месте с 2299 тоннами.
Низкие в прошлом году цены на золото, экономическая неопределенность и страхи инфляции спровоцировали очередную золотую лихорадку. Швейцария, главный переработчик золота в мире, продала очень много этого драгоценного металла не только США, но Сингапуру, Турции и Таиланду. Сингапур, например, купил у Швейцарии 69 тонн, максимум с 2017 года и вдвое больше, чем в 2021 году. У Таиланда максимум с 2013 года – 92 тонны. Вдвое больше, 188 тонн швейцарского золота купила Турция. Поставки золота в Индию снизились в прошлом году до 224 тонн, что на 226% меньше, чем в 21-м году.