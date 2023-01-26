«Кредит Европа банк» сможет приобрести 100% долей дочернего банка IKEA

Президент РФ Владимир Путин выдал специальное разрешение на покупку акционерным обществом «Кредит Европа банк» 100% в уставном капитале «Икано банка». Такая мера потребовалась из-за того, что указом президента от 5 августа 2022 года запрещено совершение сделок с ценными бумагами или долями в уставном капитале российских юридических лиц, если соответствующие ценные бумаги или доли принадлежат иностранцам, связанным с государствами, совершающими недружественные действия в отношении РФ. Для осуществления такой сделки указ предписывает получить специальное разрешение главы государства.

Статья по теме: IKEA решила ликвидировать дочернюю компанию, управлявшую магазинами сети в России Соответствующее распоряжение президента размещено на официальном портале правовой информации. «Разрешить совершение акционерным обществом "Кредит Европа банк (Россия)" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Икано банк", принадлежащих "Сайрус Холдинг Би. Ви (CIRUS Holding B.V.)"», — указано в документе. «Икано банк» был основан в 2013 году на паритетных началах нидерландским Credit Europe Bank и шведской группой IKEA для развития потребительского кредитования в магазинах группы в России и оказания иных финансовых услуг. IKEA с марта 2022 года постепенно сворачивает деятельность в РФ.

