«Кредит Европа банк» сможет приобрести 100% долей дочернего банка IKEA

Президент РФ Владимир Путин выдал специальное разрешение на покупку акционерным обществом «Кредит Европа банк» 100% в уставном капитале «Икано банка». Такая мера потребовалась из-за того, что указом президента от 5 августа 2022 года запрещено совершение сделок с ценными бумагами или долями в уставном капитале российских юридических лиц, если соответствующие ценные бумаги или доли принадлежат иностранцам, связанным с государствами, совершающими недружественные действия в отношении РФ. Для осуществления такой сделки указ предписывает получить специальное разрешение главы государства.
Соответствующее распоряжение президента размещено на официальном портале правовой информации.
«Разрешить совершение акционерным обществом "Кредит Европа банк (Россия)" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Икано банк", принадлежащих "Сайрус Холдинг Би. Ви (CIRUS Holding B.V.)"», — указано в документе.
«Икано банк» был основан в 2013 году на паритетных началах нидерландским Credit Europe Bank и шведской группой IKEA для развития потребительского кредитования в магазинах группы в России и оказания иных финансовых услуг. IKEA с марта 2022 года постепенно сворачивает деятельность в РФ.