Кремль: военная помощь Киеву свидетельствуют о прямой вовлеченности Запада в конфликт

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге с журналистами оценил поставки странами Запада вооружений Украине.

По словам представителя Кремля, это свидетельствуют об их прямой вовлечённости в конфликт. При этом он напомнил, что из европейских столиц, а также из Вашингтона регулярно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлечённость этих стран или НАТО в боевые действия, которые происходят на Украине, передаёт РИА Новости.

«Но мы с этим категорически не согласны. Всё что делает и альянс, упомянутый мною, воспринимается нами как прямая вовлечённость в конфликт, мы видим, что она растёт», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 24 января Песков рассказал, к каким последствиям приведут поставки Leopard Киеву. По словам представителя Кремля, поставки немецких танков Украине не сулят ничего хорошего для будущих отношений между Москвой и Берлином.

«Отношения и так находятся в достаточно низкой точке, – подчеркнул он. – И хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений».

Как убеждён Песков, враждебный шаг Берлина, безусловно, оставит неминуемый след для будущего российско-германских отношений.