«Мегафон» приобрел у USM разработчика софта для банков «ИнПлат»

Компания «Мегафон» купила у структур холдинга USM российского разработчика программного обеспечения для банков и финансовых организаций «ИнПлат».

Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.

«"Мегафон" завершил сделку по покупке компании "ИнПлат" — ключевого игрока на рынке мобильной коммерции. Сделка позволит оператору усилить финтех-направление и предложить абонентам новые удобные сервисы. "Мегафон" приобрел 100% компании у структур USM за денежные средства, сделка закрыта в январе», — говорится в сообщении.

Как отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев, с уходом из РФ платежных инструментов зарубежных производителей потребность в развитии средств онлайн-платежей увеличилась. «Наличие сильной экспертной команды и разработок "ИнПлат" в периметре "Мегафона" позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов», — приводятся слова топ-менеджера.

«ИнПлат» является ключевым партнером «Мегафона» в области мобильной коммерции, который обрабатывает 80% потока платежей со счетов телефонов, отмечается в пресс-релизе. Компания была основана в 2010 году, основное направление деятельности — разработка IT-решений для банков и операторов связи. Также предприятие оказывает услуги по приему онлайн-платежей малому и среднему бизнесу.

Среди других партнеров «ИнПлат» — социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также мобильные операторы «Билайн», МТС и Tele2, сервис объявлений «Авито», онлайн-кинотеатр «Окко» и провайдер платежных сервисов Qiwi.