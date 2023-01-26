Минфин предложил понизить планку инвестирования ФНБ с 10% до 7% ВВП

Министерство финансов РФ предлагает снизить планку инвестирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 7%. Такая инициатива включена в проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ», сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
«Пороговое значение размера ликвидных средств ФНБ, увеличенного на объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, до достижения которого не допускается размещение средств ФНБ в иные финансовые активы, предлагается снизить с 10% до 7% ВВП», — указано в документе.
Порог инвестирования средств ФНБ до 10% ВВП был повышен в ноябре 2021 года, до этого он также составлял 7%.