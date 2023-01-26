Минфин предложил понизить планку инвестирования ФНБ с 10% до 7% ВВП

Министерство финансов РФ предлагает снизить планку инвестирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 7%. Такая инициатива включена в проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ», сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

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«Пороговое значение размера ликвидных средств ФНБ, увеличенного на объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, до достижения которого не допускается размещение средств ФНБ в иные финансовые активы, предлагается снизить с 10% до 7% ВВП», — указано в документе.

Порог инвестирования средств ФНБ до 10% ВВП был повышен в ноябре 2021 года, до этого он также составлял 7%.

