Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно информации, которую озвучил на брифинге 26 января официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Красно-Лиманском направлении ударами авиации и артиллерийским огнём группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Ямполовки (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Потери противника здесь составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 артиллерийских системы производства США М-777 и 2 боевые бронированные машины.

На Купянском направлении артиллерией «Западной» группировки ВС РФ нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап и гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки ВС РФ в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе населённого пункта Константиновка (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, 2 установки РСЗО «Град», 2 гаубицы (Д-20 и «Гиацинт-Б»), боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка производства США М109 «Paladin» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены 3 гаубицы Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», а также 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. В Очакове (Николаевская область) уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300.

В районах населённых пунктов Дудчаны и Токаревка (Херсонская область) и Червоногригоровка (Днепропетровская область) поражены 4 склада с боеприпасами ВСУ. В целом оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах.

Российские системы ПВО за сутки перехватили 7 снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS в районах населённых пунктов Кременная (ЛНР), Куйбышево, Валерьяновка (ДНР), Новоуспеновка (Запорожская область) и Чаплинка (Херсонская область). В районе населённого пункта Костогрызово (Херсонская область) сбита противорадиолокационная ракета производства США HARM.

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 379 самолётов, 204 вертолёта, 2 956 БПЛ, 402 ЗРК, 7 634 танка и других боевых бронированных машин, 990 боевых машин РСЗО, 3 921 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 8 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 25 января Минобороны сообщило, что на Купянском направлении ВСУ нанесено огневое поражение под населёнными пунктами Масютовка, Купянск, Гряниковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ «Panzerhaubitze 2000».