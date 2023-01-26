В море перегружается сейчас рекордное количество российской нефти

После 5 декабря 2022 года, когда был введен потолок цен на российскую нефть, разработанный странами G-7, и начало действовать европейское эмбарго на нефть из России, доставляемую морем, все большую популярность набирает простой, но трудно доказуемый способ скрыть тот факт, что нефть была добыта в России, и таким образом обойти санкции. Речь идет о перегрузке российской нефти в море с одного судна на другое, после чего она автоматически перестает быть российской и больше не подпадает под действие европейского нефтяного эмбарго.

Чаще всего меняют «национальность» самой распространенной марки российской нефти – Urals. Как сообщает Bloomberg, за полтора месяца, миновавшие после 5 декабря прошлого года, объем перегруженной с танкера на танкер российской нефти марки Urals мог достигнуть 19 млн баррелей. Причем, львиная доля – рекордные 14 млн баррелей пришлась на еще не закончившийся январь 2023 года.