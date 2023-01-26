В море перегружается сейчас рекордное количество российской нефти

После 5 декабря 2022 года, когда был введен потолок цен на российскую нефть, разработанный странами G-7, и начало действовать европейское эмбарго на нефть из России, доставляемую морем, все большую популярность набирает простой, но трудно доказуемый способ скрыть тот факт, что нефть была добыта в России, и таким образом обойти санкции. Речь идет о перегрузке российской нефти в море с одного судна на другое, после чего она автоматически перестает быть российской и больше не подпадает под действие европейского нефтяного эмбарго.
Чаще всего меняют «национальность» самой распространенной марки российской нефти – Urals. Как сообщает Bloomberg, за полтора месяца, миновавшие после 5 декабря прошлого года, объем перегруженной с танкера на танкер российской нефти марки Urals мог достигнуть 19 млн баррелей. Причем, львиная доля – рекордные 14 млн баррелей пришлась на еще не закончившийся январь 2023 года.
Любопытный, кстати, факт: перегрузка – мера не новая, а давно известная и придуманная в свое время иранцами, против «нефтянки» которой много лет тоже действовали западные санкции. Самое интересное, что ей активно пользовались после 24 февраля прошлого года. К декабрю она вышла из моды, т.е. фактически полностью исчезла, а после 5 декабря вновь вернулась на «подиум».
По правилам нефтяного потолка цен G-7, напомним, кораблям, участвующим в перегрузке, разрешено использовать стандартную форму страховки, если в дальнейшем эта нефть остается в трюмах судна или продается не дороже потолка, который сейчас равен 60 долларам за «бочку».
Перегрузка сейчас настолько популярна, что участники операции не скрываются от средств мониторинга за танкерами и, в первую очередь, спутниковой системы слежения. Поэтому-то и хорошо известны «хабы» перегрузки: западный находится на северо-западе африканского побережья Средиземного моря, недалеко от Сеуты, испанского города, расположенного прямо напротив Гибралтара; а восточный – на юге Греции, около городка Каламата на юго-западе полуострова Пелопоннес.
Из-за европейского эмбарго большая часть российской нефти марки Urals сейчас отправляется в Азию на относительно небольших танкерах. Это, кстати, спровоцировало дефицит на танкеры такого размера и взвинтило тарифы на транспортировку.
Однако популярность судов небольшого водоизмещения вовсе не означает, что в перегрузке участвуют только маленькие танкеры. Как сообщает Bloomberg, в перегрузке российской нефти замечены и 5 крупнотоннажных танкеров класса VLCC. Три из них после перегрузки в районе Сеуты взяли курс на Азию, а еще два ждут там же нефть. К концу месяца ожидается прибытие как минимум 6 танкеров класса «Афрамакс» грузоподъемностью 80-120 тыс. тонн, которые загрузились нефтью марки Urals в российских портах на Балтийском море.