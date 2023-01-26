Объем наличных денег в России достиг исторического максимума

Объем наличных денег в обращении на 1 января 2023 года составил 16,4 трлн рублей, что на 2,3 трлн рублей больше прошлогоднего уровня, следует из данных, представленных на сайте Банка России. Статистика ЦБ доступна с 2002 года и этот показатель является максимальным. Прежний рекорд был зафиксирован 1 марта 2022 года, когда объем наличности в России достиг 15,82 трлн рублей.

Статья по теме: ЦБ сообщил о рекордных финансовых сбережениях россиян

«Всплеск спроса на наличные наблюдался в течение 2022 года дважды. Первый раз — в феврале — марте, но он был непродолжительным. Вторая волна отмечена в сентябре. Однако в октябре рост замедлился. Кроме того, традиционный предновогодний спрос на наличные зафиксирован в декабре», — отметили в Центробанке.

По данным регулятора за прошлый год в общем количестве банкнот выросла доля пятитысячных купюр (с 33 до 37%), при этом уменьшилась доля банкнот в 1000 рублей (с 22 до 20%) и 100 рублей (с 17 до 16%).

По состоянию на 1 января 2023 года, удельный вес банкнот в общем количестве наличных денег составил 9%. Из них 37% пришлось на пятитысячные купюры, 20% — на тысячные, и 16% — на сторублевые. Среди монет более трети составили десятикопеечные (36%), 14% — рублевые и 11% — десятирублевые.

