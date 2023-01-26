Объем торгов нефтепродуктами на Петербургской бирже достиг рекордного значения

Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 25 января составил 167 732 тонн в натуральном выражении. Таким образом, обновился рекорд, зафиксированный 4 марта 2011 года, когда объем торгов в этой секции был на уровне 164 960 тонн, говорится в сообщении торговой площадки.

Статья по теме: Нефть: затишье перед бурей

«25 января 2023 года объем торгов в секции "Нефтепродукты" Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи составил 167 732 тонн, что является новым рекордом в натуральном выражении за все время торгов на данном рынке», — сообщили в СПбМТСБ.

Из общего объема нефтепродуктов на долю автомобильных бензинов пришлось 32% (52 940 тонн), на дизельное топливо — 47% (79 034 тонн), авиационный керосин — 8% (13 265 тонн), мазут топочный — 3% (5 655 тонн) и сжиженные углеводородные газы (СУГ) — 6% (9 631 тонн).

В целом за прошлый год объем торгов нефтепродуктами и отдельными категориями товаров, выработанными из нефти и газа, достиг 29,127 млн тонн, уточнили в СПбМТСБ, подчеркнув, что в последние годы каждая четвертая тонна моторного топлива, поставляемая на внутренний рынок России, проходит через петербургскую биржу.

