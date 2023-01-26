Офсеты Москвы на поставку лекарств обеспечивают технологический суверенитет города и страны — эксперт

Офсетные контракты по запуску производства и началу поставок лекарственных препаратов для государственных нужд способствуют тому, чтобы замещать импортные аналоги препаратов и укрепляют технологический суверенитет страны в этой отрасли. Таким мнением поделились независимые эксперты, комментируя открытие нового фармацевтического завода «Велфарм-М» в Зеленограде 26 января.

Там на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы создается уникальный фармацевтический кластер, задача которого — занять лидирующие позиции в России по объёму выпуска лекарств. Как отметил мэр города Сергей Собянин, в том числе планируется «закрыть» 80% потребностей всей страны в онкологических препаратах.

«Нашим крупнейшим проектом в фармацевтике являются офсетные контракты — это соглашения о локализации производства в Москве в обмен на гарантированные поставки продукции для госнужд. Город подписал 4 офсетных контракта в сфере фармацевтики, и приняты решения о заключении ещё 5 таких контрактов», — написал в своем тг-канале Сергей Собянин.

Офсеты на поставку лекарств с локализацией производств на территории города способствуют повышению уровня технологического суверенитета и промышленной безопасности, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В прошлом году Москва одобрила проведение 11 электронных конкурсов на поставку лекарственных средств, медицинских изделий и расходников, аккумуляторных батарей для электротранспорта и многое другое. Совокупный объем частных инвестиций в локализацию производств составит не менее 9,7 млрд рублей. При этом 5 одобренных конкурсов относятся к фармацевтической отрасли», — уточнил он.

Появление производства, подобного открытому сегодня в Москве, — важный шаг в обеспечении мегаполиса лекарствами, сказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте. «В последнее время в силу зарубежных санкций жители порой сталкиваются с отсутствием некоторых импортных лекарств в аптеках города, поэтому создание собственных производств крайне важно для нашей страны, реализующей программы импортозамещения и технологического суверенитета», — подчеркнул он.

Одна из компаний, ранее выигравших тендер на заключение офсетного контракта, — холдинг Biocad. В 2020 году он уже открыл фармацевтическое производство на площадке ОЭЗ Москва. «В 2023 году мы планируем продолжать организацию производства жизненно необходимых лекарственных препаратов по полному технологическому циклу, включая синтез субстанции, для обеспечения гарантии получения необходимой терапии пациентами», — прокомментировал заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям компании Алексей Торгов.

Добавим, фармкластер в ОЭЗ Москвы объединил 9 ведущих разработчиков и производителей России. В нем уже работают 6 производств. В этом году откроются ещё 3 и в ближайшие годы — ещё 6. Таким образом, производства вырастет в 15 раз. В общей сложности компании инвестировали в отрасль уже 25 млрд рублей.